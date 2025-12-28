تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
غوغل تسحب ميزة الحفاظ على الوضع الرأسي

Lebanon 24
28-12-2025 | 10:06
أدخل تطبيق "Phone by Google" مؤخراً إعداداً جديداً يتيح للمستخدمين الاحتفاظ بالوضع الرأسي أثناء المكالمات، في محاولة لمعالجة الانزعاج الناتج عن التحول التلقائي إلى الوضع الأفقي عند تدوير الهاتف.

واعتباراً من هذا الأسبوع، تراجع التطبيق عن هذا الإعداد الجديد لمستخدمي النسخة التجريبية، واختفى خيار "الاحتفاظ بالوضع الرأسي أثناء المكالمات" من قائمة خيارات العرض، حيث أُزيلت الميزة لدى كل مستخدمي النسخة التجريبية وعادت إلى النسخة المستقرة، بينما لاتزال ميزات تجريبية أخرى مثل "المكالمات التعبيرية" متاحة للاستخدام.

وعند إجراء مكالمة، يعرض تطبيق "Google Phone" واجهة أفقية تعتمد تصميماً من عمودين، إذ تظهر معلومات جهة الاتصال، الاسم والرقم، بالإضافة إلى بطاقة الاتصال، على الجهة اليسرى، بينما يعرض الجانب الأيمن قائمة التحكم والخيارات الأخرى.

ورأى عدد من المستخدمين، الذين فعّلوا خاصية التدوير التلقائي على مستوى النظام أن هذا التغيير مزعج للغاية، خاصة أثناء الحركة، ما عزز الحاجة إلى خيار يمنع التدوير غير المقصود خلال المكالمات.

وفي هذا السياق، أضاف الإصدار التجريبي 202 ميزة "الاحتفاظ بالوضع الرأسي أثناء المكالمات" بهدف منع التدوير التلقائي غير المرغوب به أثناء المكالمة، وللوصول إلى هذا الخيار، يتعين الانتقال إلى الإعدادات، فخيارات العرض ضمن قسم جديد حمل اسم "عناصر التحكم".
 
