تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خبراء أمن يحذرون من هجوم جديد يستهدف مستخدمي واتساب

Lebanon 24
28-12-2025 | 12:00
A-
A+

Doc-P-1460998-639025445239008035.jfif
Doc-P-1460998-639025445239008035.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشر مؤخرًا احتيال جديد على واتساب يعرف باسم "GhostPairing"، يستغل ميزة الأجهزة المرتبطة الشرعية، ما يتيح للمهاجمين ربط متصفحهم أو تطبيق سطح المكتب بحساب الضحية دون الحاجة لسرقة كلمة المرور أو تبديل بطاقة SIM، بعد ربط جهاز المهاجم، يصبح بالإمكان مراقبة المحادثات وتنزيل الوسائط، بينما يواصل الحساب العمل بشكل طبيعي، ما يجعل الكشف عن الاختراق صعبًا.

يعتمد الاحتيال على تحويل ميزة الربط السهلة إلى وسيلة للهجوم، واتساب يسمح بربط الحساب بتطبيق ويب أو سطح المكتب عبر الموافقة على رمز الاستجابة السريعة أو إدخال رمز رقمي خاص بالربط. في عملية GhostPairing، يقوم المهاجمون بخداع المستخدم لإتمام خطوة الموافقة بأنفسهم، مما يؤدي إلى تسجيل متصفح المهاجم كجهاز موثوق مرتبط بالحساب دون علم صاحب الحساب.

وتوجد نسختان رئيسيتان من هذا الاحتيال، مع تفضيل النسخة التي تعتمد على الرمز الرقمي لأنها تعمل حتى إذا كان الضحية وصفحة الاحتيال على نفس الهاتف. 
تبدأ العملية برسالة قصيرة من جهة اتصال معروفة، غالبًا حساب مخترق بالفعل، تتضمن رسالة جذابة مثل "لقد وجدت صورتك!"، يؤدي الرابط إلى صفحة ويب مزيفة تطلب "متابعة" أو "تحقق" لعرض الصورة، ثم يتم توجيه رقم الهاتف إلى عملية الربط الشرعية في واتساب، والتي تنشئ رمزًا للربط، وعند إدخال الرمز في واتساب، يسجل متصفح المهاجم كجهاز جديد دون علم صاحب الحساب.

بعد الربط، يعمل الجهاز الخبيث مثل واتساب ويب، حيث يمكنه عرض المحادثات المتزامنة، واستقبال الرسائل الجديدة، وتنزيل الصور والفيديوهات والملاحظات الصوتية، ولا يعني ذلك اختراق التشفير من طرف إلى طرف، إذ يتم خداع المستخدم لإدخال المهاجم ضمن الأجهزة المصرح بها.

يتيح الاحتيال وصولاً دائمًا إلى المحادثات والوسائط، وقد يستخدم لانتحال شخصية الضحية لخداع جهات الاتصال الأخرى ونشر الاحتيال بشكل أوسع. وتشير التقارير إلى أن هذه الطريقة أصبحت أكثر انتشارًا مع اعتماد المهاجمين على واجهات ربط الرمز الرقمي، التي يمكن تنفيذها على نفس الجهاز الذى يستخدمه الضحية. (اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبراء يحذرون من حملة خبيثة تستهدف مستخدمي ويندوز
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة "دردشات الطرف الثالث" تصل إلى مستخدمي واتساب
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ثغرات خطيرة في أندرويد.. خبراء يحذّرون والمستخدمون مطالبون بتحديث أجهزتهم فوراً
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء أعصاب يحذرون: نوبات الضحك غير المبررة قد تكشف أمراضًا خطيرة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24

كلمة المر

الكشف عن

واتساب

الملاح

الملا

الشرع

الرب

برسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:11 | 2025-12-28
Lebanon24
10:06 | 2025-12-28
Lebanon24
06:15 | 2025-12-28
Lebanon24
03:29 | 2025-12-28
Lebanon24
02:08 | 2025-12-28
Lebanon24
00:27 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24