كل ما تحتاج معرفته لتتبع سماعات AirPods المفقودة

Lebanon 24
28-12-2025 | 23:00
Doc-P-1461037-639025508511651792.jpg
Doc-P-1461037-639025508511651792.jpg photos 0
يعد فقدان سماعات AirPods أمر وارد حتى بالنسبة لنا جميعًا، فهي صغيرة الحجم، وتنزلق بسهولة بين وسائد الأريكة، وتختفي غالبًا في الحقائب أو الجيوب عندما لا نتوقع ذلك، لحسن الحظ، يُسهّل نظام "العثور على" من Apple العثور على سماعات AirPods المفقودة، سواءً أسقطت علبة الشحن في مكان ما أو لم تتمكن من العثور على إحدى السماعتين.

ومع تفعيل الإعدادات المناسبة، يُمكن لجهاز iphone الخاص بك عرض آخر مكان كانت فيه السماعات متصلة، أو تشغيل صوت لمساعدتك في العثور عليها، أو حتى إرشادك عبر توجيهات تظهر على الشاشة، إليك كيفية استخدام "العثور على" لتحديد موقع سماعات AirPods المفقودة، وكيفية العثور على السماعة اليسرى أو اليمنى في حال فقدان واحدة فقط.

إذا كانت سماعات AirPods الخاصة بك مقترنة بجهاز Apple مرتبط بمعرف Apple الخاص بك، فستظهر تلقائيًا في تطبيق "Find My"، لست بحاجة إلى تفعيل هذه الميزة يدويًا، ولكن يجب تشغيل bluetooth أثناء الاستخدام العادي حتى يتمكن النظام من تحديث موقعها.

ويمكنك  فتح تطبيق "Find My" على جهاز iPhone أو iPad أو Mac، والانتقال إلى علامة تبويب "الأجهزة"، ستظهر سماعات AirPods في القائمة، إذا كانت متصلة بالإنترنت أو تم توصيلها بجهازك مؤخرًا، فسيعرض التطبيق موقعها الحالي على الخريطة، أما إذا كانت غير متصلة، فسيعرض التطبيق آخر مكان تم رصدها فيه، مما يُساعد في تضييق نطاق البحث.

و بالنسبة للكثيرين، هذا وحده كافٍ لتنشيط الذاكرة، فقديُظهر "Find My" صالة الألعاب الرياضية، أو منزل صديق، أو موقف الحافلات حيث سقطت من جيبك، إذا بدا الموقع مألوفًا، توجّه إليه أولًا، وقم بتحديث التطبيق عند وصولك ليتم تحديثه في حال إعادة اتصال سماعات AirPods.

و إذا أشار "Find My" إلى أن سماعات AirPods قريبة ولكنك لا تزال لا تراها، يمكنك تشغيل صوت تحديد الموقع، انقر على "تشغيل الصوت" في قائمة الجهاز، وستُصدر السماعات صوت تنبيه متصاعد يزداد ارتفاعًا تدريجيًا على مدى بضع ثوانٍ، يُعد هذا مفيدًا بشكل خاص للعثور على سماعات AirPods المختبئة تحت الأغطية، أو داخل الحقائب، أو خلف الأثاث.

كما تذكر أن سماعات AirPods تحتاج إلى شحن كافٍ لإصدار الصوت، ولا يمكن لعلبة الشحن نفسها تشغيل الصوت إلا إذا كنت تملك AirPods 4 (مع خاصية إلغاء الضوضاء النشط)، أو AirPods Pro 2، أو AirPods Pro 3 التي تدعم هذه الميزة، إذا لم يصدر أي صوت، فحاول تحديث التطبيق أو التحقق من الموقع الأخير مرة أخرى.

وتدعم طرازات AirPods، مثل AirPods Pro (الجيل الثاني) وAirPods Pro (الجيل الثالث) المزودة بعلب شحن MagSafe، ميزة البحث الدقيق، تستخدم هذه الميزة شريحة U1 داخل جهاز iPhone لعرض سهم اتجاهي، وتقدير للمسافة، وتنبيهات لمسية كلما اقتربت، لا تحتوي جميع الطرازات على هذه الميزة، ولكن إذا كان جهازك يحتوي عليها، فسيعرض تطبيق "Find My" زر "Find Near".

ويجب عليك ايضا اتباع  التعليمات التي تظهر على الشاشة وقم بتدوير هاتفك ببطء، سيُظهر لك iPhone متى تسير في الاتجاه الصحيح، وسيُعلمك عندما تكون قريبًا بما يكفي للبدء في البحث تحت الوسائد أو داخل الأدراج.

تميل سماعات AirPods إلى الانفصال عن بعضها، وقد يحدث فقدان سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى فقط بنفس وتيرة فقدان علبة الشحن بأكملها، إحدى أهم ميزات تطبيق "Find My" هي إمكانية تتبع كل سماعة أذن على حدة، إليك كيفية القيام بذلك:

- حدد موقع سماعات AirPods في تطبيق "العثور على"، ثم اختر خيار تحديد موقع سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى.
- اختر سماعة الأذن المفقودة، سيتم تحديث الخريطة لعرض موقعها.
- إذا كانت سماعة الأذن المفقودة تدعم ميزة تحديد الموقع القريب، يمكنك استخدام ميزة "العثور على القريب" للحصول على توجيهات، وإذا لم تكن تدعمها، فلا يزال بإمكانك استخدام ميزة "تشغيل الصوت" طالما أن البطارية مشحونة بشكل كافٍ.
- إذا أظهر تطبيق "Find My" سماعة الأذن المفقودة على أنها غير متصلة، فستظل ترى آخر موقع معروف لها، قد يكون هذا كافيًا لمساعدتك في تتبع خطواتك، بمجرد أن تصبح ضمن نطاق البلوتوث مرة أخرى، قد يتغير الوضع إلى "متصل" ويمكنك استخدام ميزة "تشغيل الصوت".

- إذا كنت تعتقد أن سماعة الأذن لا تزال في مكان ما في منزلك، فحاول تحديث تطبيق "العثور على" أثناء تنقلك ببطء من غرفة إلى أخرى، قد يعيد الجهاز الاتصال بمجرد اقترابك منه.

يُعدّ العثور على علبة سماعات AirPods أكثر صعوبة بعض الشيء، لأن الطرازات الأحدث فقط هي التي تدعم تشغيل الصوت أو ميزة البحث الدقيق، إذا كانت علبتك تدعم تطبيق "العثور على"، فسترى خيارات مشابهة لتحديد موقع سماعات الأذن نفسها، أما إذا لم تكن تدعمه، فسيعرض التطبيق آخر مكان تم توصيل العلبة به فقط.

و إذا كانت سماعات الأذن داخل العلبة، ولكن العلبة لا تدعم تطبيق "Find My"، فقد لا تتمكن من تشغيل الصوت حتى تفتحها أو تسحب إحدى سماعات الأذن منها.

و يُعدّ تطبيق "Find My" أداة فعّالة لتحديد موقع سماعات AirPods المفقودة، ومعرفة كيفية استخدام جميع ميزاته تُسهّل عملية البحث بشكل كبير، سواء كنت تبحث عن سماعاتك كاملةً، أو سماعة أذن واحدة مفقودة، أو علبة ضائعة، يُمكن للتطبيق مساعدتك في العثور عليها من خلال تنبيهات صوتية، وعلامات تحديد الموقع، وحتى توجيهات اتجاهية في الطرازات المدعومة، في غضون دقائق معدودة من البحث، ستجد سماعات AirPods في أذنيك وتستمتع بموسيقاك من جديد. (اليوم السابع)
