لينوفو تفاجئ السوق بجهاز محمول بشاشة تمتد عموديًا!

تستمر في دفع حدود الابتكار في عالم الحواسيب المحمولة، مع استعدادها للكشف عن جيل جديد من أجهزتها ذات الشاشات القابلة للتمدد، ما يعكس الشركة الواضح بتصاميم مستقبلية مبتكرة.



وفقًا لموقع " Latest"، ستعرض لينوفو جهاز ThinkPad Rollable XD Concept PC خلال 2026 في يناير المقبل، بعد أن أطلقت العام الماضي جهاز ThinkBook Plus Gen 6 Rollable AI PC خلال CES 2025 وطرحه تجاريًا في يونيو.



شاشة قابلة للتمدد عموديًا



الجهاز الجديد يقدم فكرة مألوفة بأسلوب أكثر جرأة، إذ تأتي شاشته بقياس 13.3 بوصة في الوضع العادي، ويمكن تمديدها عموديًا لتصبح 16 بوصة، ما يمنح المستخدم مساحة عمل أكبر ومرونة أعلى لتعدد المهام.



التفاف الشاشة إلى الخلف



ما يميز هذا المفهوم هو طريقة التعامل مع الشاشة القابلة للطي. بدل الاعتماد على هيكل معدني أو بلاستيكي تقليدي، تعتمد لينوفو واجهة خلفية زجاجية شفافة تكشف عن آلية التفاف الشاشة المرنة عند عدم استخدامها.



ورغم بقاء جزء من الشاشة مكشوفًا، تعاونت الشركة مع Corning لاستخدام طبقة حماية Gorilla Glass Victus 2 بزاوية 180 درجة لتقليل مخاطر التلف.



شاشة خارجية ذكية ودور



من المتوقع أن تستغل لينوفو السطح الخارجي للشاشة لعرض معلومات من الداخل، في خطوة نحو ما يُعرف بـ"الأجهزة الذكية السياقية".



كما يحتل الذكاء الاصطناعي موقعًا رئيسيًا في التجربة، إذ يُتوقع أن يدعم الجهاز ميزات مثل الترجمة الفورية، والمساعد الصوتي الذكي، مع طرق تحكم متعددة تشمل اللمس، الإيماءات، والأوامر الصوتية لتشغيل التطبيقات أو تغيير أوضاع الاستخدام.



ورغم عدم التأكد بعد من تحويل هذا الجهاز إلى منتج تجاري، توضح لينوفو من خلاله سعيها لاستكشاف أقصى ما يمكن أن تقدمه شاشات الحواسيب المحمولة من ناحية الشكل والاستخدام.

في سوق تزداد فيه تشابهية الأجهزة، قد تكون هذه التصاميم الجريئة بطاقة تميز مهمة للشركة في السنوات المقبلة. (العربية)



