تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لينوفو تفاجئ السوق بجهاز محمول بشاشة تمتد عموديًا!

Lebanon 24
29-12-2025 | 00:56
A-
A+

Doc-P-1461148-639025924817764632.webp
Doc-P-1461148-639025924817764632.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستمر شركة لينوفو في دفع حدود الابتكار في عالم الحواسيب المحمولة، مع استعدادها للكشف عن جيل جديد من أجهزتها ذات الشاشات القابلة للتمدد، ما يعكس التزام الشركة الواضح بتصاميم مستقبلية مبتكرة.

وفقًا لموقع "windows Latest"، ستعرض لينوفو جهاز ThinkPad Rollable XD Concept PC خلال معرض ces 2026 في يناير المقبل، بعد أن أطلقت العام الماضي جهاز ThinkBook Plus Gen 6 Rollable AI PC خلال CES 2025 وطرحه تجاريًا في يونيو.

شاشة قابلة للتمدد عموديًا

الجهاز الجديد يقدم فكرة مألوفة بأسلوب أكثر جرأة، إذ تأتي شاشته بقياس 13.3 بوصة في الوضع العادي، ويمكن تمديدها عموديًا لتصبح 16 بوصة، ما يمنح المستخدم مساحة عمل أكبر ومرونة أعلى لتعدد المهام.

التفاف الشاشة إلى الخلف

ما يميز هذا المفهوم هو طريقة التعامل مع الشاشة القابلة للطي. بدل الاعتماد على هيكل معدني أو بلاستيكي تقليدي، تعتمد لينوفو واجهة خلفية زجاجية شفافة تكشف عن آلية التفاف الشاشة المرنة عند عدم استخدامها.

ورغم بقاء جزء من الشاشة مكشوفًا، تعاونت الشركة مع Corning لاستخدام طبقة حماية Gorilla Glass Victus 2 بزاوية 180 درجة لتقليل مخاطر التلف.

شاشة خارجية ذكية ودور الذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن تستغل لينوفو السطح الخارجي للشاشة لعرض معلومات من الداخل، في خطوة نحو ما يُعرف بـ"الأجهزة الذكية السياقية".

كما يحتل الذكاء الاصطناعي موقعًا رئيسيًا في التجربة، إذ يُتوقع أن يدعم الجهاز ميزات مثل الترجمة الفورية، والمساعد الصوتي الذكي، مع طرق تحكم متعددة تشمل اللمس، الإيماءات، والأوامر الصوتية لتشغيل التطبيقات أو تغيير أوضاع الاستخدام.

ورغم عدم التأكد بعد من تحويل هذا الجهاز إلى منتج تجاري، توضح لينوفو من خلاله سعيها لاستكشاف أقصى ما يمكن أن تقدمه شاشات الحواسيب المحمولة من ناحية الشكل والاستخدام.
في سوق تزداد فيه تشابهية الأجهزة، قد تكون هذه التصاميم الجريئة بطاقة تميز مهمة للشركة في السنوات المقبلة. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبود زار قيادة فوج حرس بيروت وتسلم 12 جهاز كومبيوتر محمول كهبة
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أوبك تفاجئ الأسواق: لا عجز في النفط عام 2026
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تتحول للسوق الاقتصادي.. حاسوب محمول بسعر منخفض قريبًا
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
من جهاز محمول.. تحفيز كهربائي منخفض التردد قد يقوّي عظام النساء
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

شركة لينوفو

معرض ces

windows

✨ الخلف

التزام

شركة م

بلاست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-29
Lebanon24
23:48 | 2025-12-28
Lebanon24
23:00 | 2025-12-28
Lebanon24
15:11 | 2025-12-28
Lebanon24
12:00 | 2025-12-28
Lebanon24
10:06 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24