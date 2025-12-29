بتصميم تقليدي ينافس Galaxy S26 Ultra.. موتورولا تستعد لإطلاق هاتف رائد جديد

بعد شهور من التسريبات، بدأت " " رسميًا الاستعداد للعودة إلى فئة الهواتف الرائدة ذات التصميم التقليدي (slab)، في خطوة هي الأولى منذ نحو عامين.

أطلق متجر "Flipkart" صفحة ترويجية لهاتف جديد يحمل اسم Signature، مع عبارة "Signature Class is coming soon"، في إشارة إلى استعداد الشركة للكشف عن هاتف فاخر من الفئة ، على أن تُعلن التفاصيل الكاملة قريبًا.



مواصفات رئيسية

ظهر الهاتف على منصة "Geekbench"، كاشفًا عن اعتماد معالج Snapdragon 8 Gen 5 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، ما يضعه ضمن أقوى هواتف أندرويد المتوقعة خلال 2026، وفقًا لتقرير موقع "phonearena".

وسيكون Motorola Signature أول هاتف رائد بتصميم تقليدي تطلقه الشركة منذ Edge 50 Ultra في 2024.



منافسة S26 Ultra

تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة منحنية الأطراف بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 ، مع كاميرا خلفية ثلاثية، كل مستشعر بدقة 50 ميغابكسل.

الأكثر لفتًا هو وجود قلم مدمج، وهي ميزة نادرة خارج أجهزة ، ما قد يجعله منافسًا مباشرًا لهاتف Galaxy S26 Ultra.



البطارية

حتى الآن، لم تُحدد سعة البطارية رسميًا، لكن بالنظر إلى استخدام موتورولا بطارية 4,800 مللي أمبير في هاتف Edge 70، من المتوقع أن يأتي هاتف Signature بسعة أكبر.

وفي المقابل، يقدم المنافس المحتمل 15R بطارية ضخمة بسعة 7,400 مللي أمبير ودعم شحن سريع بقوة 80 واط. (العربية)