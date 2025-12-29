هل ستصبح الروبوتات الشبيهة بالبشر جزءًا من حياتنا في 2026؟

شهد عام 2025 اهتمامًا واسعًا بتكنولوجيا الروبوتات الشبيهة بالبشر، ومن المتوقع أن تستمر في جذب المستثمرين والشركات خلال 2026، رغم أن الواقع التكنولوجي لا يزال أقل من الطموحات السوقية.



ويؤكد المحللون أن معظم الروبوتات المعروضة حاليًا تعمل بتحكم عن بُعد وليست مستقلة تمامًا، حيث يُستخدم هذا الأسلوب لتدريب الأنظمة وجمع البيانات، لكنه لا يعكس استقلالية كاملة. لذلك، من غير المتوقع أن تصبح هذه الروبوتات أداة شائعة في الاستخدام اليومي أو الصناعي خلال العام المقبل.



وتلعب السياسات الحكومية دورًا مهمًا في تطوير القطاع، فبينما تناقش إجراءات لتسريع جهود الروبوتات الوطنية، تضع الروبوتات كأولوية في خططها التنموية وتستفيد من قدراتها التصنيعية لسد بين والطلب.



رغم التحديات التقنية، يشهد سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر نشاطًا واسعًا يضم أكثر من 150 شركة، خصوصًا في الصين، لكن العديد منها لم يثبت بعد قدراته في الاستخدام الواقعي، ما يزيد المخاطر على المستثمرين. ومع ذلك، ارتفع مؤشر السوق المتعلق بهذه الروبوتات بنسبة نحو 25% منذ تأسيسه في 2025، مما يعكس اهتمام المستثمرين واستقطاب .



ويرى الخبراء أن الروبوتات البشرية ستشهد خطوات مهمة نحو الاستخدام العملي في الصناعة والأسواق المالية، لكن الانتشار الكامل في الحياة اليومية لا يزال بعيدًا، مع ضرورة تبني منظور واقعي تجاه قدرات التكنولوجيا وتجنب المبالغة في التوقعات.

