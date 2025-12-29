تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

هل ستصبح الروبوتات الشبيهة بالبشر جزءًا من حياتنا في 2026؟

Lebanon 24
29-12-2025 | 07:49
شهد عام 2025 اهتمامًا واسعًا بتكنولوجيا الروبوتات الشبيهة بالبشر، ومن المتوقع أن تستمر في جذب المستثمرين والشركات خلال 2026، رغم أن الواقع التكنولوجي لا يزال أقل من الطموحات السوقية.

ويؤكد المحللون أن معظم الروبوتات المعروضة حاليًا تعمل بتحكم عن بُعد وليست مستقلة تمامًا، حيث يُستخدم هذا الأسلوب لتدريب الأنظمة وجمع البيانات، لكنه لا يعكس استقلالية كاملة. لذلك، من غير المتوقع أن تصبح هذه الروبوتات أداة شائعة في الاستخدام اليومي أو الصناعي خلال العام المقبل.

وتلعب السياسات الحكومية دورًا مهمًا في تطوير القطاع، فبينما تناقش الولايات المتحدة إجراءات لتسريع جهود الروبوتات الوطنية، تضع الصين الروبوتات كأولوية في خططها التنموية وتستفيد من قدراتها التصنيعية لسد الفجوة بين العرض والطلب.

رغم التحديات التقنية، يشهد سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر نشاطًا واسعًا يضم أكثر من 150 شركة، خصوصًا في الصين، لكن العديد منها لم يثبت بعد قدراته في الاستخدام الواقعي، ما يزيد المخاطر على المستثمرين. ومع ذلك، ارتفع مؤشر السوق المتعلق بهذه الروبوتات بنسبة نحو 25% منذ تأسيسه في 2025، مما يعكس اهتمام المستثمرين واستقطاب رأس المال.

ويرى الخبراء أن الروبوتات البشرية ستشهد خطوات مهمة نحو الاستخدام العملي في الصناعة والأسواق المالية، لكن الانتشار الكامل في الحياة اليومية لا يزال بعيدًا، مع ضرورة تبني منظور واقعي تجاه قدرات التكنولوجيا وتجنب المبالغة في التوقعات. 
