تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

اتهام سائقة بالقتل غير العمد بعد بث مباشر على تيك توك أثناء القيادة

Lebanon 24
29-12-2025 | 12:00
A-
A+

Doc-P-1461388-639026300936642613.jpg
Doc-P-1461388-639026300936642613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجهت الشرطة فى ولاية إلينوى الأمريكية اتهامات جنائية لسائقة يُشتبه فى تسببها بوفاة أحد المشاة، بعدما كانت تبث مقطعًا مباشرًا عبر تطبيق تيك توك أثناء القيادة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا حول مخاطر استخدام الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي خلف عجلة القيادة.

وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، وُجهت إلى تاينيشا مكارتي-روتن، المعروفة على تيك توك باسم Tea Tyme، تهمتان جنائيتان هما القتل غير العمد والاستخدام المشدد لجهاز اتصالات أدى إلى الوفاة، وذلك من قبل شرطة مدينة صهيون.

وأظهرت مقاطع مراقبة وفقًا للمحققين، أن السيارة دخلت التقاطع بينما كانت إشارة المرور حمراء، دون أن تُظهر السائقة أي محاولة واضحة لتخفيف السرعة أو تغيير المسار قبل الاصطدام بالمشاة دارين لوكاس، الذي أُعلن عن وفاته لاحقًا في المستشفى.

وفي مقطع فيديو متداول أُعيد نشره على تيك توك تظهر السائقة وهي تتحدث في هاتفها قبل أن يُسمع صوت اصطدام، لتؤكد لاحقًا أنها صدمت شخصًا ما، من جانبه، صرّح محاميها بأن ما حدث كان حادثًا ناتجًا عن إهمال، وليس فعلًا متعمدًا أو متهورًا.


وتسلط هذه القضية الضوء مجددًا على خطورة تشتيت الانتباه أثناء القيادة، خاصة مع الانتشار المتزايد للبث المباشر واستخدام الهواتف، وما قد يترتب عليه من عواقب قانونية وإنسانية جسيمة. (اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. مذيعة تنهار خلال بث مباشر
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سائق "فان" بدون ترخيص يدهس كلبًا عمداً ويتعرض لملاحقة أمنية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ذعر في فرانسيسكو.. سائق قطار يغفو أثناء القيادة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجدة اللاعبة"...وفاة أغنيس نجمة "تيك توك" عن 78 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24

صحيفة نيويورك تايمز

الأمريكية

نيويورك

tea ☕️

أمريكي

صهيون

ساني

داري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:06 | 2025-12-29
Lebanon24
07:49 | 2025-12-29
Lebanon24
03:40 | 2025-12-29
Lebanon24
02:30 | 2025-12-29
Lebanon24
00:56 | 2025-12-29
Lebanon24
23:48 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24