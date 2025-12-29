تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
اتهام سائقة بالقتل غير العمد بعد بث مباشر على تيك توك أثناء القيادة
Lebanon 24
29-12-2025
|
12:00
photos
0
وجهت الشرطة فى ولاية إلينوى
الأمريكية
اتهامات جنائية لسائقة يُشتبه فى تسببها بوفاة أحد المشاة، بعدما كانت تبث مقطعًا مباشرًا عبر تطبيق تيك توك أثناء القيادة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا حول مخاطر استخدام الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي خلف عجلة القيادة.
وبحسب ما نقلته
صحيفة نيويورك تايمز
، وُجهت إلى تاينيشا مكارتي-روتن، المعروفة على تيك توك باسم Tea Tyme، تهمتان جنائيتان هما القتل غير العمد والاستخدام المشدد لجهاز اتصالات أدى إلى الوفاة، وذلك من قبل شرطة مدينة
صهيون
.
وأظهرت مقاطع مراقبة وفقًا للمحققين، أن السيارة دخلت التقاطع بينما كانت إشارة المرور حمراء، دون أن تُظهر السائقة أي محاولة واضحة لتخفيف السرعة أو تغيير المسار قبل الاصطدام بالمشاة دارين لوكاس، الذي أُعلن عن وفاته لاحقًا في المستشفى.
وفي مقطع فيديو متداول أُعيد نشره على تيك توك تظهر السائقة وهي تتحدث في هاتفها قبل أن يُسمع صوت اصطدام، لتؤكد لاحقًا أنها صدمت شخصًا ما، من جانبه، صرّح محاميها بأن ما حدث كان حادثًا ناتجًا عن إهمال، وليس فعلًا متعمدًا أو متهورًا.
وتسلط هذه القضية الضوء مجددًا على خطورة تشتيت الانتباه أثناء القيادة، خاصة مع الانتشار المتزايد للبث المباشر واستخدام الهواتف، وما قد يترتب عليه من عواقب قانونية وإنسانية جسيمة. (اليوم السابع)
