تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل ضد القانون البريطاني: استئناف ضخم على حكم ملياري دولار

Lebanon 24
29-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1461450-639026409367619505.png
Doc-P-1461450-639026409367619505.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دخلت شركة آبل جولة جديدة من النزاع القانوني في المملكة المتحدة، بعد أن تقدّمت بطلب استئناف ضد حكم قضائي تاريخي أدانها بممارسات منافية للمنافسة في متجر التطبيقات، وفرض عليها غرامة تقترب من ملياري دولار أمريكي، في واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار التي تواجهها الشركة خارج الولايات المتحدة.

بحسب تقارير صحفية بريطانية، رفعت آبل استئنافها إلى محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة، سعيًا لإلغاء أو تعديل حكم سابق صادر عن محكمة استئناف المنافسة، والذي اعتبر أن الشركة استغلت هيمنتها على سوق التطبيقات لفرض رسوم مرتفعة وغير عادلة على المطورين والمستخدمين.

وكانت المحكمة قد قضت في أكتوبر الماضي بفرض غرامة قدرها 1.5 مليار جنيه إسترليني (نحو ملياري دولار)، معتبرة أن نسبة العمولة التي تفرضها آبل، والبالغة 30%، تضر بالمنافسة وتكبّد المستخدمين تكاليف إضافية غير مبررة عند شراء التطبيقات أو الاشتراكات.

وتشير التوقعات إلى أن آبل ستطعن بشكل خاص على النسبة التي اقترحتها المحكمة كبديل عادل، والتى تتراوح بين 15% و20%، معتبرة أن القرار يستند إلى "تقديرات غير دقيقة"، ولا يعكس واقع سوق التطبيقات الذي تصفه الشركة بأنه تنافسى ومزدهر.

وفى حال تثبيت الحكم نهائيًا، سيتم توزيع قيمة الغرامة على مستخدمي متجر التطبيقات في المملكة المتحدة الذين أجروا عمليات شراء بين عامي 2015 و2024، وهو ما قد يفتح الباب أمام تعويضات جماعية واسعة النطاق.

وتعكس هذه القضية تصاعد الضغوط التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم، وتضع نموذج عمل متجر تطبيقات آبل تحت مجهر قانوني صارم، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة النظر فى سياسات العمولات والاحتكار الرقمى. (اليوم السابع)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
آبل تواجه قيوداً جديدة على رسوم مشتريات التطبيقات بعد حكم استئناف أمريكي
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 09:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسار معقّد لاقرار قانون الفجوة المالية حكوميا: 18 مليار دولار كلفة أول 100 ألف دولار
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 09:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا ترفع دعوى ضد "يوروكلير" تطالب بتعويض 229 مليار دولار إثر تجميد الأصول
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 09:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
10 مليارات دولار.. تعويض ضخم طلبه ترامب من BBC
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 09:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

محكمة الاستئناف

متجر التطبيقات

دولار أمريكي

الاستئناف

البريطاني

المملكة

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
00:22 | 2025-12-30
Lebanon24
15:06 | 2025-12-29
Lebanon24
12:00 | 2025-12-29
Lebanon24
07:49 | 2025-12-29
Lebanon24
03:40 | 2025-12-29
Lebanon24
02:30 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24