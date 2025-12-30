تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

لن يتكرر حتى عام 2114... الأرض على موعد مع أطول ظلام دامس في هذا التاريخ!

Lebanon 24
30-12-2025 | 00:22
يشهد كوكب الأرض في الثاني من آب عام 2027 أطول حالة ظلام دامس خلال قرن. بحسب ما نشرته "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، حيث سيكون الحدث هو كسوف الشمس الأبرز في هذا القرن.

 

سيشهد العالم كسوفاً عظيماً في شمال أفريقيا، وهو أطول كسوف شمسي منذ 100 عام، حيث سيستمر لمدة 6 دقائق و22 ثانية، وهو حدث لم يُرَ مثله على اليابسة منذ عام 1991 ولن يتكرر حتى عام 2114.

 

 

وذكرت "ديلي ميل" Daily Mail في حسابها على منصة "إنستغرام" أن البعض يعتبرونها فرصة رائعة لرحلة العمر ويستعدون للسفر إلى أفضل نقطة مشاهدة في العالم في الأقصر بمصر، ويجدها السياح مناسبة تتيح لهم الاستمتاع بمتابعة الحدث الفريد من نوعه بالإضافة إلى زيارة بعض المناطق الأثرية.

 

ويوضح الخبراء أنه من المقرر أن يحجب القمر الشمس بالكامل إذا كان الشخص يشاهد الحدث من شمال أفريقيا، وسيكون مرئياً إما جزئياً أو كلياً من إسبانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن.

