كيف تحافظ على شاشة OLED من التلف واحتراق الصورة؟

مع الانتشار المتزايد لشاشات OLED عالية الجودة في أجهزة التلفزيون وأجهزة الألعاب والحواسيب المكتبية، يبرز ضرورة اتباع إرشادات العناية لضمان جودة الصورة وطول عمر الشاشة.

من أهم خطوات العناية تشغيل وظيفة تنظيف البيكسل Pixel Cleaning بشكل ، حيث تساعد على إعادة ترتيب البيكسلات وتقليل احتمالات احتفاظها بصور ثابتة لفترات طويلة. كما يُنصح بتعطيل إعدادات توفير الطاقة لتحقيق أقصى سطوع ممكن للشاشة، خاصة عند مشاهدة الأفلام أو اللعب.

وينصح الخبراء بتقليل بقاء العناصر الثابتة مثل شريط المهام أو الأيقونات في مكانها لفترات طويلة لتجنب احتراق الصورة، بالإضافة إلى تعزيز الإعدادات البصرية مثل زيادة التباين والسطوع عند مشاهدة محتوى HDR أو الألعاب الديناميكية، مع تجنب إبقاء الصور الثابتة على السطوع لفترة طويلة.

كما يُوصى بتنظيف الشاشة مرتين في الشهر باستخدام قماش ناعم ومحلول تنظيف خاص، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية التي قد تؤدي إلى تدهور جودة الشاشة مع الوقت.