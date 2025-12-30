تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة في واتساب لمتابعة الأجهزة المتصلة بحسابك

Lebanon 24
30-12-2025 | 07:44
A-
A+
Doc-P-1461743-639027028456854304.jpg
Doc-P-1461743-639027028456854304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تختبر شركة Meta المالكة لتطبيق واتساب ميزة جديدة في نسخة بيتا على نظام iOS، تتيح للمستخدمين رؤية الأجهزة المتصلة بحسابهم، لا سيّما ساعات أبل المرتبطة.
 
وتظهر هذه الأجهزة ضمن قسم جديد باسم الأجهزة الطرفية المتصلة (Linked Devices) في إعدادات التطبيق، ما يمنح المستخدمين قدرة أفضل على مراقبة الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى محادثاتهم وبياناتهم.

وكانت مشكلة عدم معرفة مستخدمي آيفون بوجود ساعة أبل مرتبطة بحسابهم قد أثارت مخاوف حول الخصوصية، خاصة في حالات سوء الاستخدام أو المراقبة غير المصرح بها.
 
وتعرض الميزة الجديدة معلومات مفصلة عن الساعة المتصلة، مثل اسم الجهاز، حالة الاتصال، وقت آخر نشاط، والأجهزة الأخرى المتصلة بالحساب، لكن لا يمكن فصل الساعة مباشرة من التطبيق؛ إذ يستلزم الأمر حذف تطبيق واتساب من الساعة نفسها لإلغاء الارتباط.

إلى جانب ذلك، تعمل واتساب على تطوير أدوات لإدارة المحادثات والتخزين داخل التطبيق على آيفون، بما في ذلك إمكانية حذف الرسائل أو الوسائط فقط دون التأثير على بقية المحادثة، مع استمرار الاختبارات ضمن إصدار بيتا قبل طرحها للمستخدمين.

وكانت واتساب قد أطلقت عام 2025 تطبيقًا رسميًا لساعات أبل، يتيح قراءة الرسائل والرد عليها مباشرة من المعصم، بما في ذلك الإشعارات والردود الصوتية. وتُكمّل ميزة تعقب الأجهزة جهود الشركة لتعزيز الأمان والخصوصية وتمكين مستخدمي آيفون من التحكم بشكل أفضل في حساباتهم على منصات متعددة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"واتساب" يختبر ميزة انتظرها الجميع… أكثر من حساب في تطبيق واحد
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة البريد الصوتي بحلة ذكية لأول مرة
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24

قسم جديد

باسم ال

كاني

دمين

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
09:27 | 2025-12-30
Lebanon24
06:53 | 2025-12-30
Lebanon24
06:40 | 2025-12-30
Lebanon24
05:45 | 2025-12-30
Lebanon24
05:07 | 2025-12-30
Lebanon24
05:06 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24