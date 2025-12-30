ميزة جديدة في واتساب لمتابعة الأجهزة المتصلة بحسابك

تختبر شركة Meta المالكة لتطبيق ميزة جديدة في نسخة بيتا على نظام iOS، تتيح للمستخدمين رؤية الأجهزة المتصلة بحسابهم، لا سيّما ساعات أبل المرتبطة.

وتظهر هذه الأجهزة ضمن باسم الأجهزة الطرفية المتصلة (Linked Devices) في إعدادات التطبيق، ما يمنح المستخدمين قدرة أفضل على مراقبة الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى محادثاتهم وبياناتهم.



وكانت مشكلة عدم معرفة مستخدمي آيفون بوجود ساعة أبل مرتبطة بحسابهم قد أثارت مخاوف حول الخصوصية، خاصة في حالات سوء الاستخدام أو المراقبة غير المصرح بها.

وتعرض الميزة الجديدة معلومات مفصلة عن الساعة المتصلة، مثل اسم الجهاز، حالة الاتصال، وقت آخر نشاط، والأجهزة الأخرى المتصلة بالحساب، لكن لا يمكن فصل الساعة مباشرة من التطبيق؛ إذ يستلزم الأمر حذف تطبيق واتساب من الساعة نفسها لإلغاء الارتباط.



إلى جانب ذلك، تعمل واتساب على تطوير أدوات لإدارة المحادثات والتخزين داخل التطبيق على آيفون، بما في ذلك إمكانية حذف الرسائل أو الوسائط فقط دون التأثير على بقية المحادثة، مع استمرار الاختبارات ضمن إصدار بيتا قبل طرحها للمستخدمين.



وكانت واتساب قد أطلقت عام 2025 تطبيقًا رسميًا لساعات أبل، يتيح قراءة الرسائل والرد عليها مباشرة من المعصم، بما في ذلك الإشعارات والردود الصوتية. وتُكمّل ميزة تعقب الأجهزة جهود الشركة لتعزيز الأمان والخصوصية وتمكين مستخدمي آيفون من التحكم بشكل أفضل في حساباتهم على منصات متعددة.