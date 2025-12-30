تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أدوات ذكاء اصطناعي ناشئة قد تصبح أساسية في حياتنا عام 2026

Lebanon 24
30-12-2025 | 09:27
A-
A+
Doc-P-1461783-639027089725759324.webp
Doc-P-1461783-639027089725759324.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، تظهر أدوات وتقنيات جديدة تهدف إلى تسهيل الحياة اليومية وزيادة الإنتاجية بطرق لم تكن متاحة قبل سنوات قليلة. بجانب التطبيقات الشهيرة مثل ChatGPT وGemini، هناك أدوات ناشئة تحمل إمكانات كبيرة لتغيير أسلوب عملنا وتواصلنا وعاداتنا اليومية، وقد تصبح جزءًا أساسيًا من حياتنا في عام 2026.

أداة Goblin تساعد المستخدمين، خاصة من يعانون من اضطراب نقص الانتباه أو التشتت، على تنظيم أهدافهم وتقسيمها إلى خطط قابلة للتنفيذ، مع تقدير الوقت اللازم لإنجاز كل مهمة، واقتراح الأولويات، وتحسين أسلوب التواصل بطريقة ذكية تزيد الإنتاجية دون الشعور بالإرهاق.

أما أداة Aesty، فهي تركز على الأناقة الشخصية، حيث تقدم توصيات ملابس يومية بناءً على صور وخيارات المستخدم، بما في ذلك تنسيق الملابس والألوان والمكياج، لتصبح تجربة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمظهر أكثر سهولة وذكاء.

أداة Pine تتخطى المساعدات المالية التقليدية، إذ يمكنها التواصل مع مزودي الخدمات نيابة عن المستخدم، مثل إلغاء الاشتراكات غير المرغوب فيها أو الطعن في مطالبات التأمين المرفوضة، ما يقلل الأعمال الروتينية ويعالج مشاكل يومية بدون تدخل بشري مباشر.

وفي مجال الترجمة، تقدم أداة Papago ترجمات دقيقة تحافظ على نبرة الكلام والسياق الثقافي، خصوصًا بين اللغات الآسيوية، مما يعزز التواصل بين الثقافات بطريقة أكثر إنسانية ودقة مقارنة بالأدوات التقليدية.

أخيرًا، تساعد ChefGPT المستخدمين في التخطيط للوجبات والطهي، حيث يمكن رفع صورة المكونات المتوفرة في الثلاجة لتقترح الأداة وصفات مناسبة، مما يجعلها أداة عملية ومفيدة في الحياة اليومية أكثر من مجرد اقتراح وصفات عامة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميتا تطوّر نماذج ذكاء اصطناعي جديدة استعدادًا لإطلاقها في 2026
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 20:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميلانيا ترامب تكسر الصمت: الذكاء الاصطناعي سيصبح الأداة المركزية في الحروب
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 20:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكاء اصطناعي يعيد إحياء الصور القديمة.. 5 أدوات مجانية بين يديك
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 20:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستصبح الروبوتات الشبيهة بالبشر جزءًا من حياتنا في 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 20:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الاشتر

الملا

تينيت

الأنا

بيرة

ساني

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
11:20 | 2025-12-30
Lebanon24
07:44 | 2025-12-30
Lebanon24
06:53 | 2025-12-30
Lebanon24
06:40 | 2025-12-30
Lebanon24
05:45 | 2025-12-30
Lebanon24
05:07 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24