بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة

تمكّن باحثون في للعلوم والتكنولوجيا من تدريب روبوتات "جي 1" التابعة لشركة "يونيتري" لعب كرة السلة بشكل احترافي، مشابهاً لمهارات لاعبي كرة السلة المحترفين، وفق تقرير "ديجيتال تريندز".

وتعد روبوتات "جي 1" من أكثر الروبوتات انتشاراً حول العالم، وتتميز بليونة عالية في المفاصل ومدى حركي واسع، ما يجعلها مناسبة لأداء وظائف متنوعة، من بينها الحركات البهلوانية والكونغ فو، وجر السيارات، وحتى بعض الأعمال المنزلية.

واستخدم الفريق البحثي نموذج "سكيل ميميك" (SkillMimic) لتدريب الروبوتات، حيث تتعلم الروبوتات من مقاطع الفيديو الخاصة بالبشر ومن بيانات "بذلات تتبع الحركة".

ويختلف تدريب "جي 1" عن تجربة " " السابقة، إذ يستطيع الروبوت الآن التحرك بحرية في الملعب، ورمي الكرات، والتحكم بها، ومناورة خصمه، بدلاً من الرمي من مكان ثابت كما كان في تجربة روبوت تويوتا.

ويتوفر روبوت "جي 1" للشراء من قبل الباحثين والمعاهد البحثية والشركات والأفراد بسعر يصل إلى 13 ألف دولار، لكنه يُباع دون تدريب مسبق ويحتاج المستخدم لتدريبه بشكل خاص لتحقيق الأداء المرغوب.