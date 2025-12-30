تكنولوجيا صينية جديدة تمكن الطائرات من التخفي وجمع الطاقة من الرادار

سلّط تقرير نشره موقع شيناري إيكونوميشي الضوء على ابتكار صيني جديد قد يُحدث تحولًا في طبيعة الاشتباكات الجوية، يتمثل في تطوير أسطح ذكية للطائرات المقاتلة قادرة على تحويل موجات الرادار المعادية إلى طاقة كهربائية قابلة للاستخدام.

وأشار كاتب التقرير فابيو لوغانو إلى أن هذه التقنية تمثل قفزة نوعية في مجال ، ويمكن دمجها مستقبلاً ضمن شبكات الجيل السادس (6G) لتعمل كمنصات متكاملة للاتصالات والاستشعار وحصاد الطاقة.

وأوضح التقرير أن هذه الأسطح الذكية تعتمد على مواد عاكسة رقيقة وقابلة لإعادة التشكيل، تتيح التحكم الفوري بالموجات الكهرومغناطيسية، ما يسمح بجمع الطاقة من البيئة المحيطة بدل الاعتماد على بطاريات تقليدية ثقيلة.

وأضاف أن لم تؤكد رسمياً تطبيق هذه التقنية على الطائرات العاملة حالياً، إلا أن تسارع تطور قدراتها العسكرية قد يجعل الانتقال من الإطار النظري إلى العملي أسرع من المتوقع.

وبيّن التقرير أن دمج هذه التقنية مع الطائرات الشبحية قد يمنحها ميزة إضافية، إذ يمكن استغلال موجات الرادار المعادية لتعزيز التخفي وتبادل المعلومات ضمن شبكات جوية مترابطة.

كما أشار إلى أن استخدامات هذه التقنية قد تمتد إلى المجالات المدنية، خصوصاً في شبكات الاتصالات المستقبلية، بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة كفاءة البنية التحتية الذكية.