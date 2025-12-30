تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

بطاريات جديدة من سامسونغ تجمع بين السعة الكبيرة والأمان

Lebanon 24
30-12-2025 | 16:30
تطور شركة سامسونغ حالياً بطاريات جديدة للهاتف المحمول بسعات تصل إلى 20 ألف ملي أمبير في الساعة، وفق تقرير لموقع WCCFTech التقني.

وأوضحت سامسونغ أنها ستستخدم خلايا سيليكون وكربون توفر سعات أكبر من بطاريات أيونات الليثيوم التقليدية، بالإضافة إلى كونها أكثر أماناً واستقراراً. وتتكون البطارية المزدوجة من خليتين منفصلتين، الأولى بسعة 12 ألف ملي أمبير وسمك 6.3 مليمترات، والثانية بسعة 8 آلاف ملي أمبير وسمك 4 مليمترات.

وأشار التقرير إلى أن البطارية لا تزال في مرحلة الاختبار، حيث تواجه مشاكل الانتفاخ التي قد تؤدي إلى الانفجار، لكن الشركة تسعى لحلها لتصبح جاهزة للاستخدام في هواتفها المستقبلية.

ويأتي هذا التطوير بعد انتقادات واسعة تعرضت لها سامسونغ لاعتمادها حتى الآن على بطاريات بسعة 5 آلاف ملي أمبير، مقارنة ببعض الهواتف الصينية التي تصل سعات بطارياتها إلى 10 آلاف ملي أمبير.

ويذكر أن سامسونغ واجهت سابقاً مشاكل مع بطاريات كبيرة السعة، أبرزها حادثة هاتف غالكسي نوت 7 عام 2016، حيث تسببت البطارية في عدة حوادث انفجار، ما دفع الشركة لاحقاً إلى استخدام بطاريات أقل سعة مع سرعة شحن معتدلة لضمان الأمان.

