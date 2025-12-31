تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
iPhone 18.. تسريبات تكشف خطط آبل للجيل القادم

Lebanon 24
31-12-2025 | 08:32
يخطط الكثيرين من المستخدمين لشراء طراز آيفون الجديد كل عام، لذا إذا فاتك تحديث iphone 17 وتخطط للترقية خلال العام المقبل، فأن iPhone 18 سيكون خيارًا مثاليًا، خاصة لمن يبحث عن الأساسيات القوية دون الدخول في فئة الأسعار المرتفعة للطرازات الاحترافية.

وعلى الرغم أن آبل لم تُعلن رسميًا بعد عن سلسلة iPhone 18، فإن الكثير من الشائعات والتسريبات بدأت  بالفعل في رسم ملامح الجيل القادم، والذى سيشمل كل من iPhone 18 الأساسى، iPhone 18 Pro، iPhone 18 Pro Max، iPhone Air 2، إضافة إلى أول هاتف آيفون قابل للطى.


تشير تقارير متعددة إلى أن آبل قد تُعيد النظر فى جدول إطلاقها المعتاد، فبدلًا من طرح السلسلة كاملة في سبتمبر، يُرجّح أن يتم إطلاق iPhone 18 الأساسي في ربيع 2027، بالتزامن مع iPhone 18e وiPhone Air 2.

في المقابل، من المتوقع أن تحتفظ الطرازات الرائدة وهى iPhone 18 Pro وPro Max والهاتف القابل للطي، بموعد الإطلاق التقليدي في خريف 2026.

ورغم أن هذه المعلومات لا تزال فى إطار التكهنات، فإنها تعكس توجّهًا محتملًا لدى آبل لتقسيم الإصدارات حسب الفئة والسعر، مع الإبقاء على خيار العودة إلى الإطلاق الموحد فى أيلول 2026.

على صعيد الأداء، يُتوقع أن يحصل iPhone 18 الأساسي على ترقية قوية بفضل شريحة A20 الجديدة من آبل، والتي يُشاع أنها ستُصنع بتقنية 2 نانومتر المتقدمة.

ووفقًا للتسريبات، فقد يحصل على أداء أعلى بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بشريحة A19، بجانب استهلاك طاقة أقل بنحو 30%، مع كفاءة حرارية أفضل تقلل من سخونة الهاتف وعمر بطارية أطول مع أداء أكثر استقرارًا، وتعد هذه التحسينات لا تنعكس فقط على السرعة، بل تُعزز تجربة الاستخدام اليومية، خاصة مع التطبيقات الثقيلة والمهام الطويلة.
إلى جانب المعالج الجديد، من المتوقع أن يحصل iPhone 18 الأساسي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وهي ترقية كبيرة مقارنة بـ 8 جيجابايت في iPhone 17، فهذه الزيادة ستُحدث فرقًا واضحًا في تعدد المهام وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعى، والأداء المستقبلي مع تحديثات iOS القادمة، ومع توسع آبل في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعى داخل النظام، تصبح سعة الذاكرة الإضافية عاملًا حاسمًا فى الحفاظ على سلاسة الأداء لسنوات أطول.
وبناء على تلك التسريبات فإذا كنت تبحث عن آيفون يقدم أداء قويًا، وكفاءة أعلى، وتجربة متوازنة دون دفع تكلفة الطرازات الاحترافية، فإن iPhone 18 الأساسي يبدو حتى الآن خيارًا واعدًا للغاية.

ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمى، من المتوقع أن تكشف التسريبات القادمة عن مزيد من التفاصيل التى ستحدد الصورة النهائية لهذا الإصدار المنتظر. (اليوم السابع)
Advertisement
