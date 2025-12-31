تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
بدون مجهود يدوي.. فرشاة روبوتية جديدة لتنظيف الأسنان تلقائياً
Lebanon 24
31-12-2025
|
10:08
photos
قدم مجموعة من العلماء فى
اليابان
حلا مبتكرا لمن لا يفضلون تنظيف أسنانهم بالفرشاة التقليدية عدة مرات يوميا، فقد طور باحثو مختبر الروبوتات فى جامعة واسيدا فرشاة أسنان روبوتية تحمل اسم g.eN، تعتمد على وضع قطعة داخل الفم والعض عليها، ليبدأ الجهاز بتنظيف الأسنان تلقائيا خلال دقيقة تقريبا دون أى جهد يدوى من المستخدم.
تعتمد فرشاة g.eN على رؤوس فرشاة صغيرة متعددة تتحرك فى جميع الاتجاهات، إلى الأعلى والأسفل واليمين واليسار، بدعم من محرك صغير عالى الكفاءة، وصممت هذه الآلية لتنظيف جانبى الأسنان فى الوقت نفسه، مع الحد من عدم انتظام التنظيف الذى يعد من أبرز مشكلات استخدام الفرشاة اليدوية، ما يضمن توزيعا أكثر توازنا لعملية التنظيف، بحسب ما ذكره oddity central.
يبلغ وزن فرشاة الأسنان الروبوتية 220 جراما، وتعمل عبر الشحن بمنفذ USB Type-C، كما توفر عدة أوضاع تشغيل تشمل السهل والعناية والعناية الخاصة ووضع الأطفال، ووفقا لورقة بحثية عرضت فى
مؤتمر الجمعية
اليابانية
لطب الأسنان الصحى لعام 2022، حقق الجهاز معدل احتفاظ بالبلاك بلغ 22.4% فى المتوسط، وهو ما يندرج ضمن معيار النظافة الفموية الجيدة، مع أداء مساوى أو أفضل من التنظيف التقليدى دون تدخل يدوى.
بعد حصول الجهاز على براءتى اختراع، دخلت شركة g.eN مرحلة التمويل الجماعى ونجحت فى تجاوز هدفها بنحو 4 أضعاف، ويطرح الجهاز حاليا بسعر مخفض يبلغ 31 ألف ين يابانى أى ما يعادل 199 دولارا، وعلى الرغم من أن الهدف الأساسى من تطوير الفرشاة كان مساعدة الأشخاص ذوى الإعاقات الجسدية غير القادرين على استخدام الفرشاة اليدوية، إلا أن الابتكار جذب اهتمام شريحة واسعة من المستخدمين الذين لا يفضلون تنظيف أسنانهم بالطريقة التقليدية. (اليوم السابع)
