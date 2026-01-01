تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

فودافون آيديا تواجه غرامة 71 مليون دولار

Lebanon 24
01-01-2026 | 15:52
أعلنت شركة فودافون آيديا، ثالث أكبر مشغل اتصالات في الهند، أنها تلقت أمرًا بفرض غرامة قدرها 6.38 مليار روبية (نحو 71 مليون دولار) بتهمة عدم سداد الضرائب المستحقة، من قبل هيئة ضريبة السلع والخدمات الهندية.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من منح الحكومة الهندية للشركة إعفاءً جزئيًا من مستحقات إجمالي الإيرادات المعدلة (AGR) بقيمة 9.76 مليار دولار، مما خيّب آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون في إعفاء كامل.

وأوضحت فودافون آيديا، المملوكة لمجموعة أديتيا بيرلا وفودافون، أنها لا توافق على الغرامة وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن فيها.

وجاءت هذه التطورات وسط تذبذب أسهم الشركة، إذ أغلق سهمها مرتفعًا بنسبة 7.8% يوم الخميس بعد أن انخفض بنحو 11% يوم الأربعاء عقب إعلان الحكومة تعليق جزئي للمدفوعات. ومن المقرر أن تبدأ المدفوعات المؤجلة بين 2031 و2041، ما يمنح الشركة سيولة مؤقتة دون تخفيض المستحقات الأساسية.

