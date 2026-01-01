الذكاء الاصطناعي يهدد ملايين الوظائف في 2026

ازدادت المخاوف في خلال عام 2025 من تأثير على سوق العمل، خاصة مع سرعة تطور تقنيات الأتمتة، ومن المتوقع أن يستبدل الذكاء الاصطناعي نحو 11.7% من الوظائف في 2026 وفق دراسة لمعهد للتكنولوجيا ونشرت في .

وتتأثر بشكل خاص وظائف المبتدئين بالتطورات في الذكاء الاصطناعي والأتمتة، حيث يرى مجموعة من أصحاب العمل أن بإمكانهم إلغاء وظائف المبتدئين واستبدالها بالتقنيات الحديثة، وفق دراسة استقصائية أجراها "تيك كرانش" مع عدة مستثمرين وأصحاب عمل.

من جانبها، توقعت ماريل إيفانز، المؤسسة والشريكة الإدارية في شركة "إكسبشنال كابيتال" الاستثمارية، أن زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد تسحب الموارد المالية المخصصة للتوظيف والعمالة، ما قد يؤدي إلى خفض معدلات التوظيف في الشركات.

في المقابل، أشار بان، الشريك المؤسس في صندوق "هاسل" الاستثماري، إلى صعوبة تحديد أثر الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر على جميع الوظائف، موضحاً أن الشركات تحتاج إلى دراسة الأدوار المتكررة والتي ستصبح أكثر أتمتة، والأدوار المعقدة التي قد يشملها التحول التكنولوجي، مشيراً إلى أن النتائج قد تتراوح بين زيادة الإنتاجية أو التسريحات أو مجرد إضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز سوق العمل الحالي.

وأكّدت أنطونيا دين، الشريكة في "بلاك أوبريتور فنتشرز"، أن حتى إذا لم تحول الشركات ميزانياتها نحو الذكاء الاصطناعي، فمن المرجح أن تُظهر الشركات الذكاء الاصطناعي كسبب لتبرير تسريح العمال أو تقليص تكاليف العمالة.

وشهد عام 2025 بالفعل موجة تسريحات واسعة في قطاع التكنولوجيا، حيث تجاوز إجمالي الموظفين الذين تم تسريحهم 1.17 مليون موظف في شركات كبرى مثل أمازون، ومايكروسوفت، وميتا، وإنتل.

وتفوق هذا الرقم ما شهدته الشركات في عام 2020 خلال أزمة "كوفيد-19"، حين سرحت الشركات معاً أقل من 500 ألف موظف.

وتفصيلًا، خفضت أمازون أكثر من 14 ألف وظيفة من إجمالي قوة موظفيها البالغة 350 ألف موظف، فيما بلغت تسريحات أكثر من 15 ألف موظف، أي نحو 7% من إجمالي قوتها العاملة. أما إنتل، فكانت الأعلى من حيث معدل التسريح، إذ تخلت عن أكثر من 24 ألف وظيفة خلال العام.

ورغم اختلاف وجهات نظر المستثمرين ورؤساء الشركات حول تأثير الذكاء الاصطناعي، يتفق معظمهم على أن تأثيره على سوق العمل في 2026 سيكون كبيراً وربما يفوق ما حدث في 2025، مع توقعات بأن يؤدي الاستخدام المتسارع للأتمتة والذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل ملامح سوق العمل بشكل جذري، خصوصًا في الوظائف التي تتسم بالمهام المتكررة أو الأقل خبرة.