إنستغرام القديم قد مات...حسب مؤسس المنصة

Lebanon 24
01-01-2026 | 16:38
قال آدم موسيري المدير التنفيذي لمنصة "إنستغرام" إن جودة الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي ستتحسن بشكل كبير في السنوات المقبلة، بحيث يصبح من الصعب التفرقة بينها وبين الصور الحقيقية، مشيراً إلى أن "إنستغرام القديم قد مات"، وفق تقرير نشره موقع "ذا فيرج".

وأعرب موسيري عبر منشور طويل على المنصة عن مخاوفه بشأن مستقبل "إنستغرام" في عصر انتشار المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، قائلاً: "عشت أغلب حياتي وأنا أومن بأن الصور ومقاطع الفيديو دوماً حقيقية ويمكن تصديقها، ولكن لم يعد الأمر هكذا، وسنحتاج إلى سنوات حتى نتكيف مع هذا الوضع".

وأكد موسيري أن تمييز المحتوى الحقيقي أصبح أكثر أهمية من مطاردة المحتوى المزيف، وأن المهمة تقع على عاتق شركات صناعة الكاميرات والهواتف لتطوير وسائل لوضع علامات مائية أو ترميز بيانات الصور لتسهيل التعرف على محتواها الأصلي.

وأضاف أن على المصورين والفنانين مشاركة صور تبدو عشوائية وغير احترافية جزئياً لتسهيل التحقق من أصالتها، مشيراً إلى أن التوجه الحالي نحو جعل جميع الصور جذابة واحترافية لم يعد مناسباً في ظل الانتشار الواسع لمحتوى الذكاء الاصطناعي.

