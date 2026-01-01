لماذا تأخر موعد إطلاق بلاي ستيشن 6؟

أدى نقص الذواكر العشوائية إلى تهديد موعد إطلاق من منصات الألعاب، ولا سيما " 6"، بحسب تقرير لموقع "إنسايدر غيمينغ" الأميركي. وتشير الأزمة إلى أن تأثيرها لن يقتصر على الأجهزة المستقبلية فحسب، بل سيمتد أيضاً إلى منصات الجيل الحالي نتيجة قلة توفر الذواكر في السوق.

وأرجع التقرير السبب إلى الطلب المتزايد على الذواكر من قبل مراكز بيانات ، ما دفع العديد من المصنعين لتوجيه الذواكر لهذه المراكز فقط، دون بيعها للشركات المصنعة للأجهزة أو المستخدمين.

كما أعلنت شركة "مايكرون"، الرائدة في صناعة الذواكر، عن وقف بيع الذواكر الموجهة للمستخدمين عبر علامتها التجارية "كروشال"، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الذواكر من فئة "دي دي آر 5" إلى أكثر من ألف دولار.

ويؤثر هذا الارتفاع على صناعة منصات الألعاب، إذ تعتمد الشركات على الذواكر بسعر منخفض لضمان بيع الأجهزة المنزلية بأسعار تتراوح بين 500 و600 دولار، ومن المتوقع أن يؤدي نقص الذواكر وارتفاع أسعارها إلى زيادة تكلفة منصات الجيل القادم.

ويشير التقرير إلى أن موعد طرح " ستيشن 6" قد يمتد إلى ما بعد عام 2028، بينما يرى رئيس قطاع بلاي ستيشن، ليمبل، أن منصة "بلاي ستيشن 5" لا تزال قوية وتلبي احتياجات اللاعبين، ما يجعل الانتقال إلى الجيل القادم أبطأ من المتوقع.