Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

لماذا تأخر موعد إطلاق بلاي ستيشن 6؟

Lebanon 24
01-01-2026 | 23:00
أدى نقص الذواكر العشوائية إلى تهديد موعد إطلاق الجيل القادم من منصات الألعاب، ولا سيما "بلاي ستيشن 6"، بحسب تقرير لموقع "إنسايدر غيمينغ" الأميركي. وتشير الأزمة إلى أن تأثيرها لن يقتصر على الأجهزة المستقبلية فحسب، بل سيمتد أيضاً إلى منصات الجيل الحالي نتيجة قلة توفر الذواكر في السوق.

وأرجع التقرير السبب إلى الطلب المتزايد على الذواكر من قبل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما دفع العديد من المصنعين لتوجيه الذواكر لهذه المراكز فقط، دون بيعها للشركات المصنعة للأجهزة أو المستخدمين.

كما أعلنت شركة "مايكرون"، الرائدة في صناعة الذواكر، عن وقف بيع الذواكر الموجهة للمستخدمين عبر علامتها التجارية "كروشال"، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الذواكر من فئة "دي دي آر 5" إلى أكثر من ألف دولار.

ويؤثر هذا الارتفاع على صناعة منصات الألعاب، إذ تعتمد الشركات على الذواكر بسعر منخفض لضمان بيع الأجهزة المنزلية بأسعار تتراوح بين 500 و600 دولار، ومن المتوقع أن يؤدي نقص الذواكر وارتفاع أسعارها إلى زيادة تكلفة منصات الجيل القادم.

ويشير التقرير إلى أن موعد طرح "بلاي ستيشن 6" قد يمتد إلى ما بعد عام 2028، بينما يرى رئيس قطاع بلاي ستيشن، إريك ليمبل، أن منصة "بلاي ستيشن 5" لا تزال قوية وتلبي احتياجات اللاعبين، ما يجعل الانتقال إلى الجيل القادم أبطأ من المتوقع.

الذكاء الاصطناعي

الجيل القادم

بلاي ستيشن

المستقبل

إنساي

إريك

بلاي

دمين

