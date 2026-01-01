لماذا تأخر موعد إطلاق بلاي ستيشن 6؟

وأرجع التقرير السبب إلى الطلب المتزايد على الذواكر من قبل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما دفع العديد من المصنعين لتوجيه الذواكر لهذه المراكز فقط، دون بيعها للشركات المصنعة للأجهزة أو المستخدمين.
كما أعلنت شركة "مايكرون"، الرائدة في صناعة الذواكر، عن وقف بيع الذواكر الموجهة للمستخدمين عبر علامتها التجارية "كروشال"، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الذواكر من فئة "دي دي آر 5" إلى أكثر من ألف دولار.
ويؤثر هذا الارتفاع على صناعة منصات الألعاب، إذ تعتمد الشركات على الذواكر بسعر منخفض لضمان بيع الأجهزة المنزلية بأسعار تتراوح بين 500 و600 دولار، ومن المتوقع أن يؤدي نقص الذواكر وارتفاع أسعارها إلى زيادة تكلفة منصات الجيل القادم.
ويشير التقرير إلى أن موعد طرح "بلاي ستيشن 6" قد يمتد إلى ما بعد عام 2028، بينما يرى رئيس قطاع بلاي ستيشن، إريك ليمبل، أن منصة "بلاي ستيشن 5" لا تزال قوية وتلبي احتياجات اللاعبين، ما يجعل الانتقال إلى الجيل القادم أبطأ من المتوقع.