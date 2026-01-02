تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
سينافس أفضل هواتف أندرويد.. Xiaomi تُطلق هاتفها الجديد
Lebanon 24
02-01-2026
|
00:01
تستعد Xiaomi لإطلاق هاتفها الجديد الذي سينافس أفضل هواتف أندرويد من حيث المواصفات وقدرات التصوير.
وحصل هاتف Xiaomi 17 Ultra على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، سماكته 8.3 ملم، ووزنه 227 غ.
وأتت شاشته LTPO AMOLED بمقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (1440/3200) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها يصل إلى 3500 nits، وحميت بزجاج Xiaomi Shield Glass 2.0 المقاوم للصدمات والخدوش.
ويضمن الأداء المميز لهذا الجهاز نظام تشغيل "أندرويد-16" مع واجهات HyperOS 3، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3
نانومتر
، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
والكاميرا الأساسية له أتت ثلاثية العدسة بدقة (200+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، ولها القدرة على توثيق فيديوهات بدقة 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60
إطارا في الثانية
.
زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وحصل على بطارية Si/C Li-Ion بسعة 6800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي سريع باستطاعة 100 واط وشاحن لاسلكي باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم)
