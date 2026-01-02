تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
Tecno تروج لهاتفها الجديد
Lebanon 24
02-01-2026
|
02:25
photos
0
بدأت Tecno بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيطرح قريبا والذي سيكون من أفضل الهواتف في عالم أجهزة أندرويد المحمولة.
وحصل هاتف Pova Curve 2 الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، وعلى شاشة AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1224/2720) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 440 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 1300 شمعة/م.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات تشغيل HIOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 7100، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
وحصلت كاميرته الأساسية على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30
، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K أيضا.
وزوّد الهاتف بمكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، ومستقبل لإشارات الراديو FM.
ودعمته Tecno بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية
5.4 للاقتران بالأجهزة الأخرى ونقل البيانات لاسلكيا، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)
