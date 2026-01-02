تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
بين الذكاء الاصطناعي والاستقرار… ماذا تُحضّر أبل في iOS 27؟
Lebanon 24
02-01-2026
|
07:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعدّ أبل لإطلاق iOS 27 في حزيران 2026 خلال
مؤتمر wwdc
، مع تركيز واضح على تحسين الأداء والاستقرار إلى جانب مزايا محدودة لكن مؤثرة.
أبرز ما هو متوقّع:
• Apple Health+: توسيع منظومة الصحة واللياقة بميزات متابعة وتدريب أكثر تكاملًا.
• تعدد مهام أفضل: تحسينات مخصّصة للأجهزة القابلة للطي، مع نوافذ متعددة أقرب لـ iPadOS.
• تحديث سيري: واجهة أحدث وتمهيد لتعزيزات ذكاء اصطناعي.
• بحث ذكي: تطوير Spotlight بقدرات AI داخل النظام.
• تحسين الصور: تنظيم أذكى للمجموعات والألبومات.
• AirPods: اقتران أسرع وأكثر موثوقية.
• التقويم: إعادة تصميم لتسهيل إدارة المواعيد.
الخلاصة أن iOS 27 تحديث عملي يقدّم تحسينات نوعية مع أولوية للثبات والسلاسة أكثر من إضافة ميزات استعراضية.
Advertisement
