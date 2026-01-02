بين الذكاء الاصطناعي والاستقرار… ماذا تُحضّر أبل في iOS 27؟

تستعدّ أبل لإطلاق iOS 27 في حزيران 2026 خلال ، مع تركيز واضح على تحسين الأداء والاستقرار إلى جانب مزايا محدودة لكن مؤثرة.



أبرز ما هو متوقّع:

• Apple Health+: توسيع منظومة الصحة واللياقة بميزات متابعة وتدريب أكثر تكاملًا.

• تعدد مهام أفضل: تحسينات مخصّصة للأجهزة القابلة للطي، مع نوافذ متعددة أقرب لـ iPadOS.

• تحديث سيري: واجهة أحدث وتمهيد لتعزيزات ذكاء اصطناعي.

• بحث ذكي: تطوير Spotlight بقدرات AI داخل النظام.

• تحسين الصور: تنظيم أذكى للمجموعات والألبومات.

• AirPods: اقتران أسرع وأكثر موثوقية.

• التقويم: إعادة تصميم لتسهيل إدارة المواعيد.



الخلاصة أن iOS 27 تحديث عملي يقدّم تحسينات نوعية مع أولوية للثبات والسلاسة أكثر من إضافة ميزات استعراضية.