خصوصية بالذكاء الاصطناعي… تسريب يكشف مفاجأة سامسونغ في S26

كشفت تسريبات جديدة عن ميزة خصوصية متقدمة سترافق هاتف S26 Ultra المرتقب، تعتمد على وتحدّ من إمكانية رؤية محتوى الشاشة من الزوايا الجانبية.



وتحمل الميزة اسم Privacy Display، وتعمل على تعتيم الشاشة تلقائيًا عند النظر إليها من الجوانب، ما يمنع المحيطين بالمستخدم من الاطلاع على المحتوى المعروض.



وتُفعّل الميزة يدويًا عبر الإعدادات أو من لوحة الإعدادات السريعة، كما يمكن ضبطها للعمل تلقائيًا وفق شروط محددة، مثل التواجد خارج المنزل أو المكتب، مع إمكانية ربطها بتطبيق Modes & Routines لأتمتة الاستخدام.



وتشير المعلومات إلى أن الميزة قد تتطلب شاشات OLED من الجيل الأحدث، وربما تعتمد على تقنية Flex Magic Pixel التي عرضتها مطلع عام 2024، ما يرجّح استخدامها في سلسلة Galaxy S26.



ولا يزال غير محسوم ما إذا كانت هذه الخاصية ستتوفر في جميع طرازات السلسلة أو ستبقى حصرية لنسخة Ultra، علمًا أنه لا يوجد حاليًا أي هاتف ذكي آخر يقدّم ميزة مشابهة.

