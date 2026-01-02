تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

«أوبن إيه آي» تكشف عن نموذج «أو3»

Lebanon 24
02-01-2026 | 11:40
كشفت شركة «أوبن إيه آي» عن نموذجها الجديد «أو3» (o3)، الذي حقق تقدماً لافتاً في اختبار «إيه آر سي–إيه جي آي» (ARC-AGI)، ما أعاد إشعال النقاش حول إمكانية الاقتراب من تحقيق الذكاء الاصطناعي العام. وأظهرت نتائج الاختبار أن النموذج سجّل نسبة نجاح بلغت 75.5% باستخدام قدرات حوسبة قياسية، و87.5% عند استخدام حوسبة عالية الأداء، متجاوزاً أداء النماذج السابقة بفارق ملحوظ.

ويتميز «أو3» بقدرات متقدمة، أبرزها «توليف البرامج»، والبحث البرمجي باستخدام اللغة الطبيعية، إضافة إلى تقييم مسارات الحلول أثناء الاستدلال وتنفيذ سلاسل التفكير الخاصة به، ما يمنحه مرونة أعلى في التعامل مع المهام الجديدة والمعقدة. ورغم الأداء المتقدم، أشار خبراء إلى أن تكلفة تشغيل النموذج لا تزال مرتفعة، ما يثير تساؤلات حول جدواه الاقتصادية على المدى القريب.

ورغم الإشادة بالتقدم المحقق، يرى عدد من الباحثين أن «أو3» ما زال يواجه تحديات تتعلق بالكفاءة والتكيف مع بيئات غير متوقعة، مؤكدين أن الطريق نحو الذكاء الاصطناعي العام لا يزال طويلاً، رغم المؤشرات الإيجابية التي يحملها هذا النموذج.

