«بلود نوت برو»... يلتقط كل كلمة ويحولها إلى ذكاء قابل للتنفيذ

أعلنت شركة «بلود إيه آي» (Plaud AI) عن إطلاق جهازها الجديد «بلود نوت برو» (Plaud Note Pro)، وهو أداة ذكية بحجم بطاقة ائتمان تعتمد على لتسجيل الاجتماعات والمكالمات والمقابلات، وتحويلها تلقائياً إلى ملخصات وتقارير دقيقة.

ويجمع الجهاز بين تصميم فائق النحافة وشاشة «أموليد» ودعم «ماغ سايف»، إلى جانب برمجيات متقدمة تهدف إلى تقليل الأخطاء وتحسين توثيق الاجتماعات.

ويتميز «بلود نوت برو» بقدرات تسجيل صوتي عالية الجودة مع عزل ذكي للضوضاء، مدعوماً بتقنية «Acoustic AI Beamforming»، إضافة إلى بطارية تتيح تشغيله حتى 30 ساعة متواصلة. ويعتمد الجهاز على خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة، من بينها نماذج لغوية حديثة، لالتقاط المحادثات وتحويلها إلى ملاحظات منظمة، مع دعم نسخ المحتوى بـ112 لغة وتمييز المتحدثين بشكل منفصل.

ويعمل الجهاز بالتكامل مع تطبيق «Plaud 3.0» الذي يوفر أدوات لإدارة الصوت والنصوص والصور، وإنتاج ملخصات متعددة المستويات وسجلات قرارات وتقارير مخصصة بحسب الأدوار المهنية. وحددت الشركة سعر الجهاز عند 179 دولاراً أميركياً، مع خطط اشتراك شهرية وسنوية، مؤكدة التزامها بمعايير حماية البيانات، رغم استمرار مخاوف بعض المستخدمين المتعلقة بالخصوصية وتكلفة الاستخدام.