تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

اليابان توظّف الذكاء الاصطناعي لإنقاذ صناعة السفن

Lebanon 24
02-01-2026 | 15:29
A-
A+
Doc-P-1463002-639029899857846493.avif
Doc-P-1463002-639029899857846493.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستبدأ هذا العام بدعم تطوير روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعمل في صناعة بناء السفن المحلية، في إطار جهود لمعالجة نقص العمالة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.

ووفقاً لما نقلته صحيفة نيكي، ستخصص الحكومة تمويلاً لأبحاث تدريب الروبوتات على تقليد مهارات العمال المتمرسين في مجالات متعددة تشمل ثني المعادن، واللحام، والدهان، والتنظيف واللوجستيات، وكذلك عمليات التفتيش. ويُتوقع أن تكون الروبوتات قادرة على أداء المهام بشكل مستقل باستخدام الذكاء الاصطناعي، على أن تدخل الخدمة العملية خلال نحو عام.

ويعتبر ثني المعادن من أصعب المهام في بناء السفن، وسيتم تدريب الروبوتات على تقنيات العمال المخضرمين، إضافة إلى تعليمها اللحام والدهان والتنظيف وغيرها من المهام الأساسية.

يأتي هذا الدعم في سياق خطة الحكومة لتعافي صناعة بناء السفن المحلية، التي تضمنت صندوقاً بقيمة 350 مليار ين (حوالي 2.23 مليار دولار) لدعم الاستثمارات الرأسمالية حتى عام 2035، مع تحديد تطوير روبوتات لتوفير العمالة كأولوية قصوى في مراحلها المبكرة.

وتُعد صناعة النقل البحري حاسمة للاقتصاد الياباني، الذي يعتمد على استقرار إمدادات السفن لضمان الأمن الاقتصادي للبلاد، كونها دولة جزيرية تعتمد بشكل كبير على النقل البحري.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بمبلغ هائل.. مشروع مختص بالذكاء الاصطناعي ستطلقه اليابان
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز: البنوك الأوروبية تستعد لتسريح واسع تحت عنوان الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يهدد ملايين الوظائف في 2026
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الإصطناعي يحل لغز طبقة خفية على سطح الجليد قبل الذوبان
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اليابانية

النقل البحري

بناء السفن

اليابانية

المعادن

اللحام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-01-02
Lebanon24
15:45 | 2026-01-02
Lebanon24
12:15 | 2026-01-02
Lebanon24
11:40 | 2026-01-02
Lebanon24
10:45 | 2026-01-02
Lebanon24
09:59 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24