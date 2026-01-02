تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إلى مستخدمي واتساب... تحذير من "الاقتران الخفي"

Lebanon 24
02-01-2026 | 23:00
حذّر خبراء الأمن السيبراني من عملية احتيال جديدة ومتطورة تستهدف مستخدمي تطبيق «واتساب»، تُعرف باسم «الاقتران الخفي» أو Ghost Pairing، والتي تمكّن المحتالين من السيطرة على حسابات الضحايا دون الحاجة لاختراق كلمات المرور أو اعتراض الرسائل.

وتعتمد هذه الطريقة على الهندسة الاجتماعية، حيث يُخدع المستخدم لإعطاء المحتالين وصولًا إلى حسابه. وتنتشر العملية عادة عبر جهات الاتصال الموثوقة، مما يجعلها أكثر خطورة.

تفاصيل العملية:

تبدأ العملية برسالة تبدو بريئة من جهة اتصال مألوفة، مثل: «هل هذا أنت في هذه الصورة؟» مصحوبة برابط. عند النقر على الرابط، يُوجّه المستخدم إلى صفحة ويب زائفة تطلب منه التحقق من هويته. وخلال هذه العملية، يُطلب إدخال رقم الهاتف ورمز تحقق واتساب، ما يسمح للمهاجم بربط جهازه بحساب الضحية من دون علمه. بعد ذلك، يمكن للمهاجم قراءة الرسائل، تنزيل الوسائط، وإرسال الرسائل نيابة عن الضحية.

انتشار الاحتيال:


تُعدّ عملية «الاقتران الخفي» خطيرة نظرًا لاعتمادها على الثقة بين المستخدمين، حيث تُستغل الحسابات المخترقة لإرسال روابط خبيثة إلى جهات الاتصال، ما يزيد من سرعة انتشار الاحتيال عالميًا.

نصائح للحماية:

-التحقق الدوري من قائمة الأجهزة المرتبطة في واتساب وإزالة أي جهاز غير مألوف.

-تفعيل ميزة التحقق بخطوتين (Two-step verification) لزيادة الأمان.

-توخي الحذر من أي رسائل غير متوقعة، حتى من جهات الاتصال المألوفة، والتأكد من صحة أي روابط قبل النقر عليها.

وأكد خبراء الأمن أن الاحتيال يسلط الضوء على اتجاه جديد في الهجمات الرقمية، حيث يركز المحتالون على استغلال السلوك البشري بدلًا من استغلال ثغرات تقنية.

 
