تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إطلاق أول كمبيوتر محمول من دون شاشة

Lebanon 24
03-01-2026 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1463052-639030145943426843.webp
Doc-P-1463052-639030145943426843.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت شركة Sightful بإطلاق جهاز Spacetop G1، وهو ما يوصف بأنه أول كمبيوتر محمول في العالم من دون شاشة تقليدية، ما يضع حجر الأساس لعصر جديد من الحوسبة المستندة إلى الواقع المعزز. 

ويتيح الجهاز للمستخدمين التفاعل مع بيئة عمل افتراضية تظهر أمامهم على نظارة بدلًا من شاشة فعلية، ما يمثل خطوة كبيرة نحو إعادة تعريف شكل أجهزة الكمبيوتر المحمولة في المستقبل.

وتكمن الفكرة الأساسية وراء Spacetop G1 في تقديم بيئة عمل افتراضية تتفاعل مع المستخدم في العالم الحقيقي، بحيث يمكنه رؤية التطبيقات والنوافذ كما لو كانت عائمة أمامه، بينما يبقى الجهاز المحمول مجرد وحدة معالجة وخدمة للنظارات.

وبدلًا من شاشة LCD أو OLED التقليدية، يعتمد Spacetop G1 على نظارات الواقع المعزز التي تعرض واجهة المستخدم في شكل شاشات افتراضية كبيرة تمتد أمام المستخدم.

وتتيح هذه التقنية للمستخدم تخصيص بيئة عمله الرقمية بمرونة عالية، حيث يمكن عرض عدة شاشات افتراضية في الوقت نفسه، وصولًا إلى حجم يصل لحوالي 100 بوصة في المشهد المحيط بالمستخدم.

وتتصل النظارات بوحدة الحوسبة التي تشبه جسم الكمبيوتر المحمول التقليدي، والتي تحتوي على لوحة مفاتيح ولوحة تتبع للتفاعل، بينما يقوم النظام بعرض المحتوى عبر النظارات بدلًا من شاشة ثابتة.
تجربة استخدام مبتكرة

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل مخصص للواقع المعزز، وليس بنظام ويندوز التقليدي، ما يجعله مختلفًا عن أجهزة الكمبيوتر العادية.

ورغم عدم توفير تفاصيل رسمية كاملة عن مواصفات المعالج أو الذاكرة، إلا أن النموذج الحالي يدعم الاتصال اللاسلكي وتكامل واجهات الإدخال التقليدية مثل لوحة المفاتيح ولوحة التتبع، إلى جانب إمكانية التبديل بين أجهزة العرض الحقيقية والافتراضية لتلبية احتياجات العمل المختلفة.(إرم نيوز)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لينوفو تفاجئ السوق بجهاز محمول بشاشة تمتد عموديًا!
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تحافظ على شاشة OLED من التلف واحتراق الصورة؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أقوى كمبيوتر روسي.. تعرّفوا إليه
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة وFEMALE تطلقان حملة لفرض أول قانون لمكافحة العنف الرقمي في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24

المستقبل

ويندوز

بيوتر

العرض

كاني

بيرة

نواف

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
06:07 | 2026-01-03
Lebanon24
04:00 | 2026-01-03
Lebanon24
01:00 | 2026-01-03
Lebanon24
23:00 | 2026-01-02
Lebanon24
16:47 | 2026-01-02
Lebanon24
15:45 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24