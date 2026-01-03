إطلاق أول كمبيوتر محمول من دون شاشة

قامت شركة Sightful بإطلاق جهاز Spacetop G1، وهو ما يوصف بأنه أول كمبيوتر محمول في العالم من دون شاشة تقليدية، ما يضع حجر الأساس لعصر جديد من الحوسبة المستندة إلى الواقع المعزز.ويتيح الجهاز للمستخدمين التفاعل مع بيئة عمل افتراضية تظهر أمامهم على نظارة بدلًا من شاشة فعلية، ما يمثل خطوة كبيرة نحو إعادة تعريف شكل أجهزة الكمبيوتر المحمولة في .وتكمن الفكرة الأساسية وراء Spacetop G1 في تقديم بيئة عمل افتراضية تتفاعل مع المستخدم في العالم الحقيقي، بحيث يمكنه رؤية التطبيقات والنوافذ كما لو كانت عائمة أمامه، بينما يبقى الجهاز المحمول مجرد وحدة معالجة وخدمة للنظارات.وبدلًا من شاشة LCD أو OLED التقليدية، يعتمد Spacetop G1 على نظارات الواقع المعزز التي تعرض واجهة المستخدم في شكل شاشات افتراضية كبيرة تمتد أمام المستخدم.وتتيح هذه التقنية للمستخدم تخصيص بيئة عمله الرقمية بمرونة عالية، حيث يمكن عرض عدة شاشات افتراضية في الوقت نفسه، وصولًا إلى حجم يصل لحوالي 100 بوصة في المشهد المحيط بالمستخدم.وتتصل النظارات بوحدة الحوسبة التي تشبه جسم الكمبيوتر المحمول التقليدي، والتي تحتوي على لوحة مفاتيح ولوحة تتبع للتفاعل، بينما يقوم النظام بعرض المحتوى عبر النظارات بدلًا من شاشة ثابتة.تجربة استخدام مبتكرةويعمل الجهاز بنظام تشغيل مخصص للواقع المعزز، وليس بنظام التقليدي، ما يجعله مختلفًا عن أجهزة الكمبيوتر العادية.ورغم عدم توفير تفاصيل رسمية كاملة عن مواصفات المعالج أو الذاكرة، إلا أن النموذج الحالي يدعم الاتصال اللاسلكي وتكامل واجهات الإدخال التقليدية مثل لوحة المفاتيح ولوحة التتبع، إلى جانب إمكانية التبديل بين أجهزة الحقيقية والافتراضية لتلبية احتياجات العمل المختلفة.(إرم نيوز)