Najib Mikati
قبل شراء iPhone مستعمل.. 5 خطوات لفحص الجهاز والتأكد من سلامته

Lebanon 24
03-01-2026 | 08:14
مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، يتجه كثير من المستهلكين إلى شراء هواتف iphone مستعملة لتوفير المال، لكن السوق المستعمل مليء بالفرص وفي نفس الوقت مليء بالمخاطر والاحتيال، لذا من هنا تأتي الحاجة إلى دليل شامل يوضح الخطوات الأساسية لتفادي النصب وضمان شراء آيفون يعمل بكفاءة.

 تدعم أجهزة آبل تحديثات النظام لفترة طويلة مقارنة بالعديد من الهواتف الأخرى، حيث يمكن الحصول على أجهزة قوية بأسعار أقل من الجهاز الجديد، لكن هذا السوق يحتوي على أجهزة بحالة متنوعة بعضها جيد، وبعضها قد يخفي مشاكل أو حتى يكون مسروقًا أو في القائمة السوداء.
 
يجب عليك التحقق من رقم IMEI أو الرقم التسلسلي وهو رقم فريد لكل هاتف، واحصل على هذا الرقم من البائع (اطلبه قبل الدفع) ثم تحقق منه عبر مواقع فحص IMEI أو عند شركة الاتصالات، وهذا يساعدك في معرفة ما إذا كان الجهاز مسروقًا أو مدرجًا في القائمة السوداء.

وفى حالة امتناع البائع إعطاء هذا الرقم، اعتبر ذلك علامة تحذير كبيرة، كما يجب عليك مراجعة حالة الشاشة والأزرار والهيكل من كل الجهات، والتحقق ما إذا كانت هناك خدوش قد تدل على سقوط قوي، مع فحص منفذ الشحن والسماعات ومكبر الصوت والميكرفون، بجانب التأكد من عمل الأزرار مثل زر الطاقة وأزرار الصوت.

كما يفضل أن تكون حالة البطارية 80% أو أعلى حتى لا تحتاج لتبديل سريع بعد الشراء، إن كانت النسبة أقل، فسعر الجهاز يجب أن يعكس ذلك أو اطلب تغيير البطارية قبل الشراء.

ونصح الخبراء بضرورة طلب الحصول على حساب Apple ID الخاص به قبل الشراء، فإذا رأيت رسالة تطلب إدخال Apple ID لفتح الجهاز، فلا تشتري هذا الجهاز لأنه قد يكون مستعمل بطريقة مشبوهة أو محجوزًا.
(اليوم السابع)
 
