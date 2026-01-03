تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

«أوبن إيه آي» تعمل على تطوير قلم ذكي

Lebanon 24
03-01-2026 | 16:53
كشفت تقاريرحديثة شركة «أوبن إيه آي» تسعى إلى تطوير قلم ذكي متصل بمساعد الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي» ومزوّد بقدرات صوتية، وفق ما أفاد به موقع «أندرويد آثورتي» الأميركي المتخصص في شؤون التكنولوجيا.

وأشار التقرير إلى أن هذا القلم يُعد الجهاز الغامض الذي تعمل عليه «أوبن إيه آي» منذ أكثر من عام، وتحديدًا منذ إعلان تعاونها مع المصمم الشهير جوني إيف، أحد أبرز الأسماء التي شاركت في تصميم أجهزة «آيفون» خلال عمله في شركة «آبل».

وذكر التقرير أن «أوبن إيه آي» استحوذت العام الماضي على الشركة التي أسسها جوني إيف بعد مغادرته «آبل»، مقابل 6.5 مليارات دولار، بحسب تقرير منفصل لوكالة «بلومبيرغ»، في خطوة تهدف إلى امتلاك ذراع إنتاجية متخصصة في تصنيع أجهزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب المعلومات، يحمل المشروع السري اسم «غمدروب» (Gumdrop)، ومن المقرر تصنيعه في مصانع «فوكسكون» في فيتنام، وهي الشركة المسؤولة عن تصنيع هواتف «آيفون» وعدد من الأجهزة الذكية الأخرى. وأوضح التقرير أن «أوبن إيه آي» لا تخطط لتصنيع الجهاز في الصين، رغم توفر مصانع هناك، بسبب مخاوف تتعلق بالضرائب والعقوبات.

ويتوقع أن يعمل القلم الذكي عبر الاتصال بخوادم «شات جي بي تي» من خلال الهواتف الذكية، مع قدرته على تحويل الملاحظات المكتوبة يدويًا إلى مستندات رقمية، وتسجيل الأصوات وتحويلها إلى نصوص مكتوبة، إضافة إلى استخدام المساعد الذكي صوتيًا.

وفي سياق متصل، أفاد تقرير لموقع «تيك كرانش» بأن «أوبن إيه آي» تعمل على التوسع في مجال المنتجات الصوتية، حيث أعادت توجيه فرق داخل الشركة لتطوير نموذج صوتي جديد ومنتجات مرتبطة به، تمهيدًا لإطلاق جهاز صوتي ذكي خلال العام المقبل.

ورجّح التقرير أن يكون الجهاز المرتقب مكبر صوت ذكيًا محمولًا أو منزليًا، بما يتماشى مع توجهات الشركات التقنية الكبرى في هذا المجال.

الذكاء الاصطناعي

العقوبات

جوني إيف

فيتنام

الملاح

بي تي

الملا

تابع
