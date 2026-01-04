خلل في واجهات الساعات الذكية بعد تحديث Wear OS الأخير

تشهد بعض الساعات الذكية العاملة بأحدث إصدارات نظام Wear OS خللًا برمجيًا يؤثر على عرض واجهات الساعة وسهولة استخدامها، وفقًا لتقارير تقنية متخصصة.





وأفاد موقع بأن الخلل يظهر في نظامي Wear OS 6 و6.1، ويؤثر على واجهات الساعات الخارجية في طرازات Pixel Watch وGalaxy Watch، مما يعيق وضوح وسلاسة الاستخدام.





ويظهر الخلل عادة بعد تثبيت Wear OS 6.1 على أجهزة Pixel Watch أو نظام One UI 8 Watch المبني على Wear OS 6 لساعات Watch.





وأشار المستخدمون في منتديات وسامسونج إلى أن واجهات الساعة الخارجية لا تنتقل بشكل صحيح بين وضع الشاشة الدائمة (AOD) وواجهة الساعة الكاملة، كما أن بعض عناصر الشاشة الدائمة الباهتة لا تختفي بالكامل عند فتح قفل الساعة، مما يعيق قراءة النصوص والتفاصيل.





ويبدأ الخلل بعد فترة من استخدام واجهة الساعة الخارجية، ويستمر حتى يتم تغييرها. وقد أدرجت غوغل وسامسونج المشكلة ضمن نظام تتبع المشكلات منذ أكتوبر الماضي، مع أن الخلل يقتصر على الواجهات المحملة من مصادر خارجية، بينما الواجهات المثبتة مسبقًا لا تتأثر.





حالياً، يمكن حل المشكلة مؤقتًا عبر تغيير واجهة الساعة إلى أخرى من تطبيق خارجي، لكن المستخدمين لاحظوا عودة الخلل بعد فترة، مع ترجيحات بأن تعمل غوغل على تحديث لإصلاحه نهائيًا.

