تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خلل في واجهات الساعات الذكية بعد تحديث Wear OS الأخير

Lebanon 24
04-01-2026 | 03:46
A-
A+
Doc-P-1463608-639031222491342307.jpeg
Doc-P-1463608-639031222491342307.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد بعض الساعات الذكية العاملة بأحدث إصدارات نظام Wear OS خللًا برمجيًا يؤثر على عرض واجهات الساعة وسهولة استخدامها، وفقًا لتقارير تقنية متخصصة.


وأفاد موقع android authority بأن الخلل يظهر في نظامي Wear OS 6 و6.1، ويؤثر على واجهات الساعات الخارجية في طرازات Pixel Watch وGalaxy Watch، مما يعيق وضوح العرض وسلاسة الاستخدام.


ويظهر الخلل عادة بعد تثبيت Wear OS 6.1 على أجهزة Pixel Watch أو نظام One UI 8 Watch المبني على Wear OS 6 لساعات galaxy Watch.


وأشار المستخدمون في منتديات غوغل وسامسونج إلى أن واجهات الساعة الخارجية لا تنتقل بشكل صحيح بين وضع الشاشة الدائمة (AOD) وواجهة الساعة الكاملة، كما أن بعض عناصر الشاشة الدائمة الباهتة لا تختفي بالكامل عند فتح قفل الساعة، مما يعيق قراءة النصوص والتفاصيل.


ويبدأ الخلل بعد فترة من استخدام واجهة الساعة الخارجية، ويستمر حتى يتم تغييرها. وقد أدرجت غوغل وسامسونج المشكلة ضمن نظام تتبع المشكلات منذ أكتوبر الماضي، مع العلم أن الخلل يقتصر على الواجهات المحملة من مصادر خارجية، بينما الواجهات المثبتة مسبقًا لا تتأثر.


حالياً، يمكن حل المشكلة مؤقتًا عبر تغيير واجهة الساعة إلى أخرى من تطبيق خارجي، لكن المستخدمين لاحظوا عودة الخلل بعد فترة، مع ترجيحات بأن تعمل غوغل على تحديث لإصلاحه نهائيًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبل تطلق تحديث watchOS 26.2 لساعاتها الذكية مع تحسين تقييم النوم
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تطبيقات أساسية لتحسين تجربة استخدام الساعات الذكية
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
Xiaomi تطلق منافسا جديدا في عالم الساعات الذكية
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل متنزّه ياباني بهجوم دب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة عبر ساعة ذكية
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24

android authority

android

سامسونج

galaxy

سامسون

سامسو

العلم

العرض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
08:04 | 2026-01-04
Lebanon24
05:36 | 2026-01-04
Lebanon24
02:59 | 2026-01-04
Lebanon24
02:16 | 2026-01-04
Lebanon24
00:57 | 2026-01-04
Lebanon24
23:00 | 2026-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24