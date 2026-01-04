تسريب كامل لمواصفات هاتف "موتورولا" الجديد

قبل أيام من الإعلان الرسمي، كشف المسرب Evan Blass عن المواصفات الكاملة لهاتف Signature القادم من " "، الذي يعد بأن يكون الرائد الجديد لشركة موتورولا، مع وعد استثنائي بتقديم تحديثات نظام وأمنية لمدة تصل إلى سبع سنوات.

شاشة Extreme AMOLED بقياس 6.8 إنش بدقة 1.5K (2780 × 1264)، كثافة 446 بيكسل لكل إنش، ومعدل تحديث يصل إلى 165Hz.



دعم Dolby Vision وHDR10+، وسطوع يصل إلى 6200 شمعة، مع حماية Gorilla Glass Victus 2 ودمج مستشعر بصمة الإصبع.



المعالج Snapdragon 8 Gen 5 مع خيارات 12GB / 16GB RAM و256GB / 512GB / 1TB تخزين UFS 4.1، بحسب تقرير نشره موقع "gizmochina" واطلعت عليه "العربية Business".

بطارية بسعة 5200mAh مع دعم:



- شحن سلكي TurboPower 90W.



- شحن لاسلكي TurboPower 50W.



- شحن عكسي 10W/5W.



- الشاحن مرفق داخل العلبة.

كاميرا أمامية 50 ميغابيكسل Sony LYT-500.



نظام كاميرات خلفية ثلاثي:



- رئيسية 50 ميغابيكسل Sony LYT-828.



- فائقة 50 ميغابيكسل مع التركيز التلقائي.



- تليفوتو بيريسكوب 50 ميغابيكسل Sony LYT-600 مع تقريب بصري 3x ورقمي 100x.



- تسجيل فيديو 8K Dolby Vision بمعدل 30fps، و4K Dolby Vision بمعدل 60/30fps.

ويأتي الهاتف مسبقًا مع أندرويد 16، من المتوقع أن يحتوي على واجهة Hello UX.



وعد غير مسبوق من موتورولا: حتى 7 تحديثات النظام والأمان، ما يجعله من أطول الهواتف دعمًا برمجيًا في السوق.

المزايا الإضافية والمتانة

مكبرات صوت مزدوجة، eSIM، Wi-Fi 802.11ax، 6.0، USB-C.



متانة عالية بمعايير MIL-STD-810، إطار من الألومنيوم، وتصنيف IP68/69 لمقاومة الغبار والماء.



الأبعاد: 162.1 × 76.4 × 6.99 مم، والوزن حوالي 186 غرامًا.



الهاتف يبدو أنه مزيج مثالي بين الأداء القوي، الكاميرات المتقدمة، والدعم البرمجي الأمد، ما يجعله منافسًا رئيسيًا في سوق الهواتف الرائدة لعام 2026. (العربية)