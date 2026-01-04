تسريب كامل لمواصفات هاتف "موتورولا" الجديد

قبل أيام من الإعلان الرسمي، كشف المسرب Evan Blass عن المواصفات الكاملة لهاتف Signature القادم من "موتورولا
"، الذي يعد بأن يكون الرائد الجديد لشركة موتورولا، مع وعد استثنائي بتقديم تحديثات نظام وأمنية لمدة تصل إلى سبع سنوات.
شاشة Extreme AMOLED بقياس 6.8 إنش بدقة 1.5K (2780 × 1264)، كثافة 446 بيكسل لكل إنش، ومعدل تحديث يصل إلى 165Hz.
دعم Dolby Vision وHDR10+، وسطوع يصل إلى 6200 شمعة، مع حماية Gorilla Glass Victus 2 ودمج مستشعر بصمة الإصبع.
المعالج Snapdragon 8 Gen 5 مع خيارات 12GB / 16GB RAM و256GB / 512GB / 1TB تخزين UFS 4.1، بحسب تقرير نشره موقع "gizmochina" واطلعت عليه "العربية Business".
بطارية بسعة 5200mAh مع دعم:
- شحن سلكي TurboPower 90W.
- شحن لاسلكي TurboPower 50W.
- شحن عكسي 10W/5W.
- الشاحن مرفق داخل العلبة.
كاميرا أمامية 50 ميغابيكسل Sony LYT-500.
نظام كاميرات خلفية ثلاثي:
- رئيسية 50 ميغابيكسل Sony LYT-828.
- فائقة العرض
50 ميغابيكسل مع التركيز التلقائي.
- تليفوتو بيريسكوب 50 ميغابيكسل Sony LYT-600 مع تقريب بصري 3x ورقمي 100x.
- تسجيل فيديو 8K Dolby Vision بمعدل 30fps، و4K Dolby Vision بمعدل 60/30fps.
ويأتي الهاتف مسبقًا مع أندرويد 16، من المتوقع أن يحتوي على واجهة Hello UX.
وعد غير مسبوق من موتورولا: حتى 7 سنوات من
تحديثات النظام والأمان، ما يجعله من أطول الهواتف دعمًا برمجيًا في السوق.
المزايا الإضافية والمتانة
مكبرات صوت مزدوجة، eSIM، Wi-Fi 802.11ax، bluetooth
6.0، USB-C.
متانة عالية بمعايير MIL-STD-810، إطار من الألومنيوم، وتصنيف IP68/69 لمقاومة الغبار والماء.
الأبعاد: 162.1 × 76.4 × 6.99 مم، والوزن حوالي 186 غرامًا.
الهاتف يبدو أنه مزيج مثالي بين الأداء القوي، الكاميرات المتقدمة، والدعم البرمجي الطويل
الأمد، ما يجعله منافسًا رئيسيًا في سوق الهواتف الرائدة لعام 2026. (العربية)