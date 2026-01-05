تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

هل يتم تأجيل اصدار "آيفون 18" إلى 2027؟

Lebanon 24
05-01-2026 | 01:37
تخضع شركة آبل لتغييرات كبيرة في جدول إطلاق هواتفها الذكية، حيث تشير التقارير الحديثة إلى أنه من غير المتوقع أن تصدر النسخة العادية من هاتف آيفون 18 خلال العام الجاري، ما قد يجعل هاتف آيفون 17 أحدث خيار للشركة من فئة الأجهزة العادية لأكثر من عام ونصف.

وبحسب ما ذكر موقع MacRumors المتخصص في أخبار آبل، فإن إطلاق النسخة القياسية من آيفون 18 قد يتأجل حتى أوائل عام 2027، وهو ما يمثل أول مرة خلال العقد الماضي تتخطى فيها آبل عاماً كاملًا دون تجديد هاتفها الرائد من الفئة الأساسية.

ويأتي هذا التغيير في إطار تحوّل آبل بعيداً عن تقليدها السنوي في إطلاق كامل سلسلة هواتفها في شهرأيلول من كل عام، حيث بدأت الشركة تتجه نحو استراتيجية إطلاق متفرقة، تقوم على تقديم الأجهزة الفاخرة أولًا في موسم الخريف، بينما يتم إطلاق النسخ الأكثر اقتصادية أو الشائعة لاحقاً خلال العام.
وبناءً على هذه الاستراتيجية، من المتوقع أن تكشف آبل عن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، بالإضافة إلى أول هاتف قابل للطي من آيفون خلال موسم الخريف 2026، في حين ستصل النسخة العادية من آيفون 18 في ربيع 2027 مع أجهزة مثل آيفون 18e والجيل الثاني من آيفون Air.

ويرتبط هذا التغيير أيضاً بتوسيع محفظة هواتف آبل بشكل كبير، حيث أضافت الشركة في 2025 أجهزة مثل آيفون 16e وiPhone Air.

ومن المتوقع إطلاق هاتف قابل للطي في 2026، ليصبح لديها بحلول نهاية العام القادم ثمانية طرازات مختلفة متاحة للبيع في الوقت نفسه.
ويهدف هذا التوزيع المتدرج لإطلاق الأجهزة إلى تقليل التداخل بين الطرازات، وإطالة فترة بيع كل جهاز، وتسهيل استراتيجيات التسويق والتسعير للشركة.
مواضيع ذات صلة
احتمال تأجيل إطلاق "آيفون 18" إلى عام 2027!
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريبات تكشف ملامح "آيفون 18 برو"
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من مصلحة "حزب الله" تأجيل الانتخابات؟
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب": الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لحظر الغاز الروسي بحلول خريف عام 2027
lebanon 24
Lebanon24
برو ماكس

شركة م

iphone

