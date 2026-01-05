حيل بسيطة لتسريع حاسوبك.. تعرف الى ابرزها

في وقت أصبح فيه قادراً على توليد الصور وكتابة النصوص في ثوانٍ، يبدو بطء أو تعطله أثناء المهام البسيطة أمراً مُحبطاً وغير مبرر.



لكن الخبر الجيد أن تحسين أداء حاسوبك العامل بنظام " 11" لا يتطلب بالضرورة خبرة تقنية ولا إنفاق أموال على برامج مشبوهة أو أجهزة جديدة.



إليكَ 6 خطوات عملية وآمنة رصدها موقع "توماس جايد"، يمكنها إحداث فرق ملحوظ في سرعة جهازك خلال دقائق.



1- تعطيل برامج بدء التشغيل غير الضرورية

يُحمّل ويندوز عند التشغيل عدداً كبيراً من التطبيقات تلقائياً، كثير منها لا تحتاجه فوراً، لكنه يستهلك الذاكرة والمعالج منذ اللحظة الأولى.



من زر ابدأ انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > بدء التشغيل، ثم رتّب البرامج حسب "تأثير بدء التشغيل"، وقم بتعطيل أي تطبيق غير ضروري.

2- إيقاف تشغيل المؤثرات البصرية

تبدو الرسوم المتحركة في "ويندوز 11" جذابة، لكنها قد تكون عبئاً على الأجهزة ذات الإمكانيات المتوسطة أو الضعيفة.



من الإعدادات، ابحث عن المؤثرات البصرية، ثم عطّل تأثيرات الشفافية والرسوم المتحركة لتحرير موارد النظام.

3- تفعيل خاصية استشعار التخزين

قد تمتلئ أجهزة التخزين بملفات مؤقتة وتنزيلات قديمة دون أن نشعر.



غير أن الحل يكمن في الآتي: انتقل إلى الإعدادات > التخزين، ثم فعّل ميزة مستشعر التخزين، واضبطها للعمل تلقائيًا أسبوعيًا أو شهريًا لتنظيف الملفات غير الضرورية.

4- ضبط إعدادات الطاقة

تستخدم جهاز كمبيوتر مكتبي أو لا تمانع في التضحية ببعض عمر البطارية على جهاز كمبيوتر محمول، فإن تعديل خطة الطاقة الخاصة بك يمكن أن تحقق مكاسب ملحوظة في الأداء.



من الإعدادات، التحكم، ثم حدد الأجهزة والصوت وانقر على خيارات الطاقة، ثم استعرض الخطط المتاحة وحدد "الأداء العالي".