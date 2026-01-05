مع انطلاقة عام جديد، يتجه كثيرون إلى إعادة ترتيب تفاصيل حياتهم الرقمية، وفي مقدمتها الهواتف الذكية التي باتت جزءاً أساسياً من اليوميّات. ورغم ما توفره هواتف آيفون من تطبيقات مدمجة تلبي احتياجات المستخدم الأساسية، فإن يظل مساحة أوسع لاكتشاف أدوات أكثر تخصّصاً. قادرة على تحسين الإنتاجية وتسهيل إدارة الوقت وتعزيز تجربة الاستخدام عموماً.



وفي هذا السياق، يرشّح خبراء في مجال التكنولوجيا مجموعة من التطبيقات التي يرون أنها تمثل إضافة نوعية لمستخدمي آيفون، وتساعد على بدء العام الجديد بتنظيم أكبر وكفاءة أعلى، سواء في العمل أو الحياة اليومية، وفقاً لموقع "توماس جايد".



CARROT Weather





رغم أن تطبيق الطقس الرسمي من آبل يقدم تجربة جيدة، إلا أنه يعتمد أسلوباً عاماً لا يناسب الجميع، هنا يأتي دور تطبيق CARROT Weather، الذي يُعد من أكثر تطبيقات الطقس تخصيصاً على الإطلاق.



يوفّر التطبيق خيارات واسعة لتحديد نوع البيانات التي تهم المستخدم، مثل جودة الهواء أو مستوى الأشعة فوق البنفسجية بدلاً من سرعة الرياح أو أطوار القمر، كما يدعم مصادر متعددة للبيانات المناخية، ويقدم أنشطة مباشرة للتنبيهات المرتبطة بالأمطار، إضافة إلى عدد كبير من الأدوات المصغّرة (Widgets).



ويتميّز التطبيق بشخصيته الساخرة التي يمكن التحكم بها أو إيقافها بالكامل حسب رغبة المستخدم.



Flighty





لعشّاق السفر، يُعد تطبيق Flighty أداة لا غنى عنها لتتبع الرحلات الجوية بدقة عالية. يوفّر التطبيق إشعارات لحظية غالباً ما تكون أسرع من تلك التي تقدمها شركات الطيران نفسها، مع إمكانية مشاركة تفاصيل الرحلة مع الآخرين، حتى إن لم يستخدموا التطبيق.



كما يتيح مزامنة الرحلات عبر البريد الإلكتروني أو من خلال تطبيق TripIt، مع خيار الاشتراك الشهري بقيمة 4.99 دولار، أو الاشتراك لفترة قصيرة في حال كانت الرحلة لمرة واحدة فقط.



Fantastical





بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على جداول مزدحمة، يُعد تطبيق Fantastical من أقوى بدائل تطبيق التقويم التقليدي.



يتيح التطبيق إدارة عدة تقاويم في وقت واحد، ويدعم دمج المهام اليومية مع المواعيد، إلى جانب واجهات عرض متعددة من بينها واجهة "DayTicker" التي تتيح تصفح اليوم بسلاسة، تتوفر نسخة مجانية، بينما تتطلب الميزات المتقدمة اشتراكاً شهرياً بقيمة 4.75 دولار.



Libby





وسط زحام المحتوى الرقمي، يبقى للقراءة متعتها الخاصة، وهنا يبرز تطبيق Libby كخيار مثالي لعشّاق الكتب.



يتيح التطبيق استعارة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية مجاناً عبر المكتبات العامة، بعد تسجيل الدخول باستخدام بطاقة المكتبة المحلية. كما يمكن حفظ الكتب لقراءتها لاحقاً أو تلقي إشعارات عند توفرها.



والأهم أنه يدعم القراءة عبر الهاتف أو أجهزة القراءة الإلكترونية، لمن يفضل الابتعاد قليلًا عن الشاشات.



Dark Noise





لمن يبحثون عن التركيز أو الاسترخاء، يقدم تطبيق Dark Noise تجربة صوتية غامرة، تتجاوز ميزة "أصوات الخلفية" المدمجة في iOS.



يضم التطبيق مكتبة واسعة من الأصوات، تشمل الضوضاء البيضاء والوردية والبنية، إضافة إلى أصوات الطبيعة والمدينة وحتى الأجهزة المنزلية. كما يمكن دمج أكثر من صوت معاً، وضبط مؤقت للإيقاف، واستخدام اختصارات .



ومن أبرز ميزاته إمكانية تخصيص المزيج الصوتي المثالي لكل مستخدم.

