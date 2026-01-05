تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

روبوتات تتعلم ألف مهمة يوميًا.. اختراق جديد في الذكاء الاصطناعي والروبوتات

Lebanon 24
05-01-2026 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1464102-639032211636684656.webp
Doc-P-1464102-639032211636684656.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت دراسة حديثة أجراها فريق من العلماء المتخصصين في الروبوتات والذكاء الاصطناعي أن الروبوتات قادرة على تعلم ألف مهمة بدنية مختلفة خلال يوم واحد فقط.


تمكن الباحثون من تدريب روبوت على هذه المهام باستخدام عرض توضيحي واحد لكل مهمة، وشملت المهام ليس مجرد اختلافات بسيطة في الحركة، بل أعمالًا مثل وضع الأشياء، وطيّها، وإدخالها، والإمساك بها، والتعامل معها عمليًا في العالم الحقيقي. ويعد هذا إنجازًا بارزًا في مجال الروبوتات، بحسب تقرير نشرته فوكس نيوز استنادًا إلى دراسة في دورية "ساينس روبوتكس".


حتى الآن، كان تعليم الروبوتات المهام البدنية عملية بطيئة وغير فعّالة؛ فحتى أبسط الأفعال تتطلب غالبًا مئات أو آلاف العروض التوضيحية، مع حاجة المهندسين لجمع كميات هائلة من البيانات وضبط الأنظمة بدقة متناهية. لهذا السبب، تقتصر معظم روبوتات المصانع على تكرار حركة واحدة بلا توقف، وتفشل بمجرد تغير الظروف، بينما يتعلم البشر بسرعة من شرح أو عرض قصير لمرة أو مرتين.


لطالما شكلت الفجوة بين طريقة تعلم البشر والروبوتات عائقًا أمام تطوير الآلات لعقود، ويهدف البحث الحالي إلى سد هذه الفجوة.


وحقق الباحثون هذا الاختراق من خلال أسلوب أكثر ذكاءً لتعليم الروبوتات التعلم من العروض العملية. بدلاً من حفظ الحركات كاملة، يقوم النظام بتقسيم المهمة إلى مراحل أبسط، بحيث تركز مرحلة على محاذاة الروبوت مع الجسم، بينما تتولى مرحلة أخرى التفاعل نفسه.


تعتمد هذه الطريقة على الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا تقنية التعلم بالمحاكاة، التي تمكّن الروبوتات من اكتساب المهارات الجسدية من العروض البشرية، ثم إعادة استخدام المعرفة المكتسبة من مهام سابقة لتطبيقها على مهام جديدة. هذا النهج، المعروف باسم "نقل مسار المهام المتعددة"، يسمح للنظام بالتعميم بدلًا من البدء من الصفر في كل مرة، وقد مكن الباحثين من تدريب ذراع روبوتية حقيقية على ألف مهمة مختلفة خلال أقل من 24 ساعة.


والأهم من ذلك أن التجربة لم تجرِ في بيئة محاكاة، بل في العالم الواقعي، مع أشياء وأخطاء وقيود فعلية، ما يجعل النتائج أكثر مصداقية. هذه التفاصيل مهمة، إذ أن العديد من الأبحاث تبدو رائعة نظريًا لكنها تفشل خارج المختبر.


كما أظهر الروبوت قدرته على التعامل مع أجسام جديدة لم يسبق له رؤيتها، ما يعكس تطورًا في التعميم والقدرة على التكيف، وهو الفرق بين آلة تكرر العمليات وأخرى تتفاعل معها بمرونة.


لا يعني تعلم الروبوتات ألف مهمة في يوم أن المنازل ستضم مساعدًا بشريًا قريبًا، لكنه يمثل خطوة حقيقية نحو حل مشكلة حدّت من إمكانات الروبوتات لعقود. وعندما تتعلم الآلات بطريقة أقرب للبشر، يتحول النقاش من ما يمكن للروبوتات تكراره إلى ما يمكنها التكيف معه مستقبلاً. (العربية) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شراكة جديدة لربط طلاب NDU بسوق العمل عبر الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:08:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة السوري: العمل جار لإنشاء مصفاة نفط جديدة بطاقة إنتاجية 150 ألف برميل يوميا
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:08:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطير كبير... تحذيرات من أسلحة الذكاء الإصطناعي الجديدة
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:08:03 Lebanon 24 Lebanon 24
احتيال جديد بالذكاء الاصطناعي: فيديوهات خطف مزيفة تهدد العائلات
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:08:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

فوكس نيوز

يوم واحد

الفجوة

النقاش

البشري

العلم

روبوت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-01-05
Lebanon24
10:15 | 2026-01-05
Lebanon24
09:19 | 2026-01-05
Lebanon24
07:52 | 2026-01-05
Lebanon24
04:30 | 2026-01-05
Lebanon24
03:40 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24