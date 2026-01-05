لمستخدمي سامسونج.. الشركة قد ترفع أسعار هذه السلسلة!

مع اقتراب طرح سلسلة هواتف S26 من ، يظل تسعير الهواتف محاطًا بالغموض.





في حين ذكرت صحيفة Maeil Business أن الأسعار ستبقى كما في سلسلة ، أشارت تسريبات جديدة إلى رفع الأسعار.





وحسب صحيفة FN News الكورية، اضطرت سامسونج لزيادة الأسعار بسبب ارتفاع أسعار المكونات، خصوصًا شرائح DRAM وNAND، وتقلبات سعر صرف الوون، بحسب أندرويد أثوريتي. وأضاف التقرير أن قسم تجربة الهاتف المحمول (MX) يواجه انخفاض الأرباح، ما دفع الشركة للرفع.





قد تشمل الزيادة أيضًا مكونات أخرى لأجهزة سامسونج. وبحسب التقديرات، قد يرتفع سعر نسخة 256 غيغابايت من Galaxy S26 بما يصل إلى 88,000 وون (~60 دولارًا) مقارنة بسلسلة S25، وهو أول رفع لأسعار الهواتف الأساسية منذ أربعة أجيال.





مع ذلك، من المتوقع أن يبدأ سعر Galaxy S26 Ultra بسعة 256 غيغابايت من 1.8 مليون وون (~1245 دولارًا) في ، وهو أقل من سعر S25 Ultra في .





ويُتوقع أن تتحمل السوق الكورية تأثير ارتفاع الأسعار، بينما قد تبقى أسعار السلسلة العالمية، خاصة في الولايات المتحدة، كما هي: بدءًا من 799.99 دولارًا للهاتف الأساسي، و999.99 دولارًا و1299.99 دولارًا لطرازي Plus وUltra على التوالي. (العربية)

