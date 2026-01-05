هجمات إلكترونية تستهدف مستخدمي X وخبراء يحذرون من الإهمال

في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية واستهداف حسابات المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، لم يعد اختراق الحسابات أمرًا نادرًا أو معقدًا، بل بات يحدث أحيانًا بسبب إهمال إعدادات أمان بسيطة.



وتُعد منصة «X» من أكثر المنصات استهدافًا، سواء من قِبل مخترقين، أو عبر روابط احتيالية، أو من خلال تطبيقات خارجية غير موثوقة، ومع اعتماد الملايين على «X» في التعبير والتواصل والعمل، تبرز أهمية تفعيل إعدادات الأمان فورًا لحماية الحساب من الاختراق، ومنع استغلال البيانات الشخصية أو السيطرة الكاملة عليه.



أولًا: كيف يتم اختراق حسابك على X؟



يؤكد خبراء الأمن السيبراني أن اختراق الحسابات يتم غالبًا عبر طرق شائعة، من بينها:



1. كلمات مرور ضعيفة أو مكررة

استخدام كلمة مرور سهلة أو سبق استعمالها في مواقع أخرى يجعل الحساب عرضة للاختراق عبر تسريبات البيانات.



2. الروابط الاحتيالية (Phishing)

وتدعى رسائل أنها من «X» تطلب منك تسجيل الدخول أو تأكيد الحساب عبر رابط مزيف.



3. التطبيقات الخارجية غير الموثوقة

كما تم ربط الحساب بتطبيقات لا تلتزم بمعايير الأمان قد يمنحها صلاحيات الوصول دون علمك.



4.غياب المصادقة الثنائية

الاكتفاء بكلمة المرور فقط يسهل اختراق الحساب في حال تسريبها.



5.الدخول من أجهزة أو شبكات غير آمنة

مثل شبكات Wi-Fi العامة أو أجهزة مشتركة.



وفيما يلي نرصد أهم إعدادات الأمان في X والتي يجب تفعيلها فورًا



1.تفعيل المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication)



أهم خطوة لحماية حسابك، ولتحقيق ذلك انتقل إلى الإعدادات والخصوصية، ثم اختر الأمان والوصول إلى الحساب، واضغط على الأمان، وفعّل المصادقة الثنائية، ثم اختر وسيلة الحماية (تطبيق مصادقة – رسالة نصية – مفتاح أمان)، ويُفضل استخدام تطبيق مصادقة بدلاً من الرسائل النصية.



2.تغيير كلمة المرور إلى كلمة قوية وفريدة

ومن أهم مواصفات كلمة المرور الآمنة بألا تقل عن 12 حرفًا وتحتوي على حروف كبيرة وصغيرة وتشمل أرقام ورموز وتكون غير مستخدمة في أي موقع آخر.



3.مراجعة الأجهزة المتصلة بالحساب



لمعرفة إن كان هناك دخول مستخدم آخر، ولابد تسجيل الخروج من أي جهاز .



4 . إلغاء التطبيقات الخارجية غير الضرورية



كثير من الاختراقات تبدأ من هنا، لذا احذف أي تطبيق لا تتذكره أو لا تستخدمه.



5.تفعيل تنبيهات تسجيل الدخول



لتصلك إشعارات فور أي محاولة دخول جديدة، وذلك من خلال الإعدادات والخصوصية ثم الإشعارات و تفضيلات الإشعارات، وفعّل تنبيهات تسجيل الدخول.



6.حماية البيانات الشخصية والرسائل



اجعل رسائلك الخاصة مقيدة، ثم امنع العثور عليك عبر رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، ثم قلل من ظهور معلوماتك للعامة. (اليوم السابع)

