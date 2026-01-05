هل بطاريتك تنفد بسرعة؟ هذه التطبيقات السبب!

كشف تقرير حديث عن أن نفاذ بطارية هاتفك بسرعة ليس بسبب عيب في الجهاز، بل بسبب تطبيقات شهيرة تعمل في الخلفية وتستهلك الطاقة بصمت ، وقال أن هناك 10 تطبيقات معروفة تتصدر قائمة الأكثر استنزافًا لبطارية الهواتف الذكية، حتى عندما لا تستخدمها بشكل مباشر، ما يجعل حذفها أو تقليل استخدامها خطوة ضرورية لإطالة عمر البطارية.



أخطر التطبيقات استهلاكًا للبطارية

وذكر التقرير، أنه بحسب تحليل هذه التطبيقات وجد أنها تجمع بين الاستخدام المكثف، والعمل فى الخلفية، وهى كالتالى:



نتفليكس (Netflix):

يستهلك 1500% من البطارية شهريًا، مع 60 ساعة استخدام و13 ساعة تشغيل في الخلفية.



تيك توك (TikTok):

يستهلك 825% شهريًا، مع 33 ساعة استخدام و10 ساعات في الخلفية.



(YouTube):

يستهلك 540% من البطارية شهريًا، مع 6–7 ساعات في الخلفية.



تطبيق THREADS:

يستهلك 460% شهريًا، مع 6.9 ساعة في الخلفية.



(Snapchat):

يستهلك 320% شهريًا، مع نصف هذا الاستهلاك من الخلفية، و16 ساعة استخدام.



CAPCUT:

يستهلك 300% شهريًا، مع 10 ساعات استخدام، معظم الاستهلاك من الاستخدام الفعلي وليس الخلفية.



إنستجرام (Instagram):

يستهلك 300% شهريًا، مع 15 ساعة استخدام و4.5 ساعة في الخلفية.



(Facebook):

يستهلك 270% شهريًا، مع 6 ساعات تشغيل في الخلفية.



سبوتيفاي (Spotify):

يستهلك 5% لكل ساعة من البطارية، ومع 13.5 ساعة في الخلفية يصبح مستهلكًا صامتًا.



CHATGPT:

يستهلك 200% شهريًا، مع 20% لكل ساعة استخدام نشطة.







لماذا هذه التطبيقات خطيرة على البطارية؟

لأنها تعمل فى الخلفية دون علمك، وتستهلك الإنترنت والطاقة معًا ، وتعتمد على الفيديو، والذكاء الاصطناعي، أو الكاميرا وترسل تحديثات وإشعارات باستمرار .

Advertisement