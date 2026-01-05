تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هل بطاريتك تنفد بسرعة؟ هذه التطبيقات السبب!

Lebanon 24
05-01-2026 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1464254-639032421566671142.jpg
Doc-P-1464254-639032421566671142.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف تقرير حديث عن أن نفاذ بطارية هاتفك  بسرعة ليس بسبب عيب في الجهاز، بل بسبب تطبيقات شهيرة تعمل في الخلفية وتستهلك الطاقة بصمت ، وقال أن هناك 10 تطبيقات معروفة تتصدر قائمة الأكثر استنزافًا لبطارية الهواتف الذكية، حتى عندما لا تستخدمها بشكل مباشر، ما يجعل حذفها أو تقليل استخدامها خطوة ضرورية لإطالة عمر البطارية.

 أخطر التطبيقات استهلاكًا للبطارية
وذكر التقرير، أنه بحسب تحليل هذه التطبيقات وجد أنها تجمع بين الاستخدام المكثف، والعمل فى الخلفية، وهى كالتالى:

نتفليكس (Netflix):
يستهلك 1500% من البطارية شهريًا، مع 60 ساعة استخدام و13 ساعة تشغيل في الخلفية.

تيك توك (TikTok):
يستهلك 825% شهريًا، مع 33 ساعة استخدام و10 ساعات في الخلفية.

يوتيوب (YouTube):
يستهلك 540% من البطارية شهريًا، مع 6–7 ساعات في الخلفية.

تطبيق THREADS:
يستهلك 460% شهريًا، مع 6.9 ساعة في الخلفية.

سناب شات (Snapchat):
يستهلك 320% شهريًا، مع نصف هذا الاستهلاك من الخلفية، و16 ساعة استخدام.

CAPCUT:
يستهلك 300% شهريًا، مع 10 ساعات استخدام، معظم الاستهلاك من الاستخدام الفعلي وليس الخلفية.

إنستجرام (Instagram):
يستهلك 300% شهريًا، مع 15 ساعة استخدام و4.5 ساعة في الخلفية.

فيسبوك (Facebook):
يستهلك 270% شهريًا، مع 6 ساعات تشغيل في الخلفية.

سبوتيفاي (Spotify):
يستهلك 5% لكل ساعة من البطارية، ومع 13.5 ساعة في الخلفية يصبح مستهلكًا صامتًا.

CHATGPT:
يستهلك 200% شهريًا، مع 20% لكل ساعة استخدام نشطة.

 

لماذا هذه التطبيقات خطيرة على البطارية؟
لأنها تعمل فى الخلفية دون علمك، وتستهلك الإنترنت والطاقة معًا ، وتعتمد على الفيديو، والذكاء الاصطناعي، أو الكاميرا وترسل تحديثات وإشعارات باستمرار .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خسائر قاسية لتجار لبنانيين بسبب هذه التطبيقات
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف كادت طهران أن تنفد من المياه؟
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة تحت وطأة هذه الفيروسات.. والوفيات تتصاعد بسرعة!
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
صبر واشنطن ينفد ولا تمويل أميركيا "للتعايش"بين الجيش والحزب
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

سناب شات

youtube

✨ الخلف

فيسبوك

tiktok

يوتيوب

إنترنت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
00:35 | 2026-01-06
Lebanon24
15:13 | 2026-01-05
Lebanon24
12:00 | 2026-01-05
Lebanon24
10:15 | 2026-01-05
Lebanon24
09:19 | 2026-01-05
Lebanon24
07:52 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24