تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لحماية خصوصيتك.. هكذا تحذف بياناتك من 500 منصة

Lebanon 24
06-01-2026 | 00:35
A-
A+
Doc-P-1464379-639032818974015532.webp
Doc-P-1464379-639032818974015532.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" لحماية الخصوصية الرقمية، أطلقت ولاية كاليفورنيا رسمياً منصة DROP (بوابة طلب الحذف والانسحاب)، لتكون أول أداة حكومية مجانية في الولايات المتحدة تتيح للمواطنين مسح بياناتهم الشخصية من مئات الشركات بـ "نقرة واحدة".

إنهاء عصر "تجار البيانات"
تستهدف الأداة الجديدة قطاع "وسطاء البيانات" (Data Brokers)، وهي شركات تجمع وتبيع معلومات حساسة عن الأفراد لمواقع البحث والتدقيق الأمني. وبدلاً من اضطرار المستخدم لمراسلة كل شركة على حدة في عملية مرهقة، تقوم منصة DROP بإرسال طلب موحد لـ 543 شركة مسجلة، ملزمة إياها بحذف السجلات الشخصية للمستخدم نهائياً.

قانون "Delete Act" يدخل حيز التنفيذ
يأتي إطلاق المنصة تنفيذاً لقانون "Delete Act" الذي أُقر في 2023، والذي حدد مطلع عام 2026 موعداً نهائياً لتوفير هذه الخدمة. وبموجب القانون، تمتلك الشركات مهلة أقصاها آب المقبل للبدء في تنفيذ طلبات الحذف الواردة عبر المنصة، وإلاميزات وعقبات البداية:
بديل مجاني: توفر المنصة خدمة كانت تقدمها شركات خاصة مقابل رسوم مالية مرتفعة.
الأمان: تؤكد الولاية أن المنصة لا تخزن بيانات المستخدمين، بل تستخدمها فقط للتحقق من الهوية عبر بوابة "Login.gov".
مشكلات تقنية: شهدت الساعات الأولى لإطلاق الموقع أعطالاً في إرسال رموز التحقق، إلا أن وكالة حماية الخصوصية (CPPC) أعلنت إصلاح الخلل بالكامل.

قيد جغرافي ومطالب اتحادية
رغم أهمية الخطوة، تظل الخدمة حكراً على سكان ولاية كاليفورنيا فقط. وهو ما جدد مطالبات نشطاء الخصوصية بضرورة تحرك الكونغرس لإقرار قانون اتحادي شامل يحمي جميع الأمريكيين من توغل شركات وساطة البيانات، أسوة بالنموذج الكاليفورني الرائد. واجهت ملاحقات قانونية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
للأهل.. هكذا يمكن حماية أسنان أطفالكم من التسوس
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 11:04:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ميتا تطلق أداة "حماية محتوى فيسبوك" لمواجهة سرقة الفيديوهات على المنصتين
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 11:04:23 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: 500 مسيرة وعشرات الصواريخ الروسية استهدفت العاصمة كييف وعددا من المقاطعات
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 11:04:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: روسيا شنت هجمات بأكثر من 500 مسيّرة وعشرات الصواريخ خلال الليل
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 11:04:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

كاليفورنيا

الكونغرس

أمريكي

شركة م

الكون

دمين

طالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-01-06
Lebanon24
03:07 | 2026-01-06
Lebanon24
23:00 | 2026-01-05
Lebanon24
15:13 | 2026-01-05
Lebanon24
12:00 | 2026-01-05
Lebanon24
10:15 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24