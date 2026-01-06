لحماية خصوصيتك.. هكذا تحذف بياناتك من 500 منصة

في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" لحماية الخصوصية الرقمية، أطلقت ولاية رسمياً منصة DROP (بوابة طلب الحذف والانسحاب)، لتكون أول أداة حكومية مجانية في تتيح للمواطنين مسح بياناتهم الشخصية من مئات الشركات بـ "نقرة واحدة".



إنهاء عصر "تجار البيانات"

تستهدف الأداة الجديدة قطاع "وسطاء البيانات" (Data Brokers)، وهي شركات تجمع وتبيع معلومات حساسة عن الأفراد لمواقع البحث والتدقيق الأمني. وبدلاً من اضطرار المستخدم لمراسلة كل شركة على حدة في عملية مرهقة، تقوم منصة DROP بإرسال طلب موحد لـ 543 شركة مسجلة، ملزمة إياها بحذف السجلات الشخصية للمستخدم نهائياً.



قانون "Delete Act" يدخل حيز التنفيذ

يأتي إطلاق المنصة تنفيذاً لقانون "Delete Act" الذي أُقر في 2023، والذي حدد مطلع عام 2026 موعداً نهائياً لتوفير هذه الخدمة. وبموجب القانون، تمتلك الشركات مهلة أقصاها آب المقبل للبدء في تنفيذ طلبات الحذف الواردة عبر المنصة، وإلاميزات وعقبات البداية:

بديل مجاني: توفر المنصة خدمة كانت تقدمها شركات خاصة مقابل رسوم مالية مرتفعة.

الأمان: تؤكد الولاية أن المنصة لا تخزن بيانات المستخدمين، بل تستخدمها فقط للتحقق من الهوية عبر بوابة "Login.gov".

مشكلات تقنية: شهدت الساعات الأولى لإطلاق الموقع أعطالاً في إرسال رموز التحقق، إلا أن وكالة حماية الخصوصية (CPPC) أعلنت إصلاح الخلل بالكامل.



قيد جغرافي ومطالب اتحادية

رغم أهمية الخطوة، تظل الخدمة حكراً على سكان ولاية كاليفورنيا فقط. وهو ما جدد مطالبات نشطاء الخصوصية بضرورة تحرك لإقرار قانون اتحادي شامل يحمي جميع الأمريكيين من توغل شركات وساطة البيانات، أسوة بالنموذج الكاليفورني الرائد. واجهت ملاحقات قانونية.

