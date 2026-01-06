تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

الصين تطور جلداً إلكترونياً عصبياً

Lebanon 24
06-01-2026 | 03:07
نجح علماء صينيون في تطوير تقنية متقدمة تتمثل في جلد إلكتروني عصبي الشكل (Neuromorphic Robotic E-Skin)، في إنجاز يُعد قفزة نوعية في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر وقدرتها على التفاعل الآمن والذكي مع البيئة المحيطة.

ويعتمد هذا الجلد المبتكر على تصميم مستوحى من التعقيد الوظيفي للجلد البشري والنظام العصبي، إذ لا يقتصر دوره على استشعار اللمس فحسب، بل يتيح للروبوتات اكتشاف الإصابات المادية المحتملة والاستجابة الفورية للمؤثرات الضارة عبر حركات انعكاسية سريعة، تحاكي ردود الفعل العصبية لدى الإنسان عند لمس أجسام ساخنة أو حادة.

ويسعى هذا التطوير إلى معالجة فجوة رئيسية في عالم الروبوتات، حيث تعتمد معظم الروبوتات الحالية على المعالجة المركزية للإشارات الحسية، ما يؤدي إلى تأخير الاستجابة وقد يسبب أضراراً مادية في البيئات الديناميكية، خاصة مع تزايد استخدام الروبوتات في مجالات الرعاية الصحية والمساعدة المنزلية والتفاعل المباشر مع البشر.

ويحاكي الجلد الإلكتروني العصبي الجديد الآلية البيولوجية للجسم البشري، إذ يتم تحويل الإحساس اللمسي إلى نبضات كهربائية شبيهة بإشارات الأعصاب، مع إمكانية تجاوز وحدة المعالجة المركزية في الحالات الخطرة وإرسال أوامر مباشرة إلى المحركات لإحداث استجابة انعكاسية فورية.

ويتكون هذا الجلد من أربع طبقات متكاملة تشمل طبقة خارجية واقية، وطبقة مستشعرات ودوائر عصبية، ونظام مراقبة ذاتية قادر على اكتشاف التمزقات وتحديد مواقعها بدقة، إضافة إلى آلية استجابة انعكاسية تتحكم في رد الفعل الحركي وفق شدة اللمس.

وأوضح الباحثون أن التصميم الهرمي للنظام يتيح استشعاراً لمسيّاً عالي الدقة، وكشفاً فعالاً للألم والإصابة، مع إمكانية الإصلاح السريع بفضل وحدات مغناطيسية قابلة للفصل والاستبدال، ما يقلل من زمن الصيانة ويعزز الجاهزية التشغيلية.

ويواصل الفريق البحثي العمل على تطوير التقنية لزيادة حساسيتها وتحسين قدرتها على التعامل مع اللمسات المتعددة والمتزامنة، بما يضمن تفاعلاً أكثر أماناً وطبيعية في البيئات البشرية المعقدة.

ويمثل هذا الابتكار خطوة مهمة نحو تطوير جيل جديد من الروبوتات القادرة على التفاعل البديهي والآمن مع البشر، مع مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والموثوقية.

