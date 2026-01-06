تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-4
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
في مثل هذا اليوم قبل 58 عاما.. انطلاق آخر مركبة فضائية من طراز "سيرفيور" إلى القمر
Lebanon 24
06-01-2026
|
09:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
في 6 كانون الثاني 1968، أطلقت
وكالة ناسا
المركبة الفضائية السابعة والأخيرة من طراز "سيرفيور" ضمن مهمة لاستكشاف القمر. وكغيرها من مركبات البرنامج، كانت "سيرفيور 7" مركبة آلية هدفها إثبات إمكانية الهبوط السلس على سطح القمر.
ورغم أن مهمتين سابقتين لم تنجحا في هبوط سلس واضطرتا للهبوط اضطرارياً، وصلت "سيرفيور 7" بسلام، لتُنهي البرنامج بنجاح. وقد حطّت على حافة فوهة تيكو، وجمعت بيانات علمية والتقطت أكثر من 21000 صورة. (space)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تختبر مركبة فضائية جديدة وتحمل 34 تجربة علمية
Lebanon 24
الصين تختبر مركبة فضائية جديدة وتحمل 34 تجربة علمية
06/01/2026 18:45:16
06/01/2026 18:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا ترفع سقف المنافسة الفضائية... "محطة نووية" على سطح القمر
Lebanon 24
روسيا ترفع سقف المنافسة الفضائية... "محطة نووية" على سطح القمر
06/01/2026 18:45:16
06/01/2026 18:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ناسا توضح: القمر يبقى مكتملاً لبضعة أيام قبل وبعد تاريخ البدر الفعلي
Lebanon 24
ناسا توضح: القمر يبقى مكتملاً لبضعة أيام قبل وبعد تاريخ البدر الفعلي
06/01/2026 18:45:16
06/01/2026 18:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة من طراز "سو 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة من طراز "سو 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية
06/01/2026 18:45:16
06/01/2026 18:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة ناسا
كاني
ناسا
تابع
قد يعجبك أيضاً
إنفيديا تتعثّر مطلع 2026
Lebanon 24
إنفيديا تتعثّر مطلع 2026
10:42 | 2026-01-06
06/01/2026 10:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"ون بلس 15R" بسعر أقل.. أداء قوي وكاميرا ناقصة
Lebanon 24
"ون بلس 15R" بسعر أقل.. أداء قوي وكاميرا ناقصة
10:18 | 2026-01-06
06/01/2026 10:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي ومجسات نانوية.. اختبار بول منزلي لكشف السرطان مبكراً
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي ومجسات نانوية.. اختبار بول منزلي لكشف السرطان مبكراً
09:41 | 2026-01-06
06/01/2026 09:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حفريات 2025 تعيد رسم خرائط الماضي (صور)
Lebanon 24
حفريات 2025 تعيد رسم خرائط الماضي (صور)
08:30 | 2026-01-06
06/01/2026 08:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خلايا سرطانية "نائمة" بعد الشفاء.. لماذا يعود المرض فجأة؟
Lebanon 24
خلايا سرطانية "نائمة" بعد الشفاء.. لماذا يعود المرض فجأة؟
07:52 | 2026-01-06
06/01/2026 07:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
14:54 | 2026-01-05
05/01/2026 02:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
01:45 | 2026-01-06
06/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:42 | 2026-01-06
إنفيديا تتعثّر مطلع 2026
10:18 | 2026-01-06
"ون بلس 15R" بسعر أقل.. أداء قوي وكاميرا ناقصة
09:41 | 2026-01-06
ذكاء اصطناعي ومجسات نانوية.. اختبار بول منزلي لكشف السرطان مبكراً
08:30 | 2026-01-06
حفريات 2025 تعيد رسم خرائط الماضي (صور)
07:52 | 2026-01-06
خلايا سرطانية "نائمة" بعد الشفاء.. لماذا يعود المرض فجأة؟
06:22 | 2026-01-06
إعلانات القمار المحظورة تتسرّب.. و "ميتا" تحت الضغط
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 18:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 18:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 18:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24