في مثل هذا اليوم قبل 58 عاما.. انطلاق آخر مركبة فضائية من طراز "سيرفيور" إلى القمر

في 6 كانون الثاني 1968، أطلقت المركبة الفضائية السابعة والأخيرة من طراز "سيرفيور" ضمن مهمة لاستكشاف القمر. وكغيرها من مركبات البرنامج، كانت "سيرفيور 7" مركبة آلية هدفها إثبات إمكانية الهبوط السلس على سطح القمر.

ورغم أن مهمتين سابقتين لم تنجحا في هبوط سلس واضطرتا للهبوط اضطرارياً، وصلت "سيرفيور 7" بسلام، لتُنهي البرنامج بنجاح. وقد حطّت على حافة فوهة تيكو، وجمعت بيانات علمية والتقطت أكثر من 21000 صورة. (space)