SomnoAI: ذكاء اصطناعي مصمم لليل

طورت شركة REMspace، المتخصصة في أبحاث النوم وعلوم الوعي، نظام SomnoAI، وهو ذكاء اصطناعي صُمم خصيصًا لفهم الإيقاعات الدقيقة للنوم والتعرّف على أكثر حالاته الذهنية قابلية للتفاعل.

ويعتمد SomnoAI على بيانات بحثية متقدمة تهدف إلى تحسين جودة النوم، والتنبؤ باضطرابات النوم، بل وحتى تمكين الأحلام. وتُعد REMspace من الشركات الرائدة عالميًا في أبحاث نوم حركة السريعة (REM) والحلم الواعي ودراسات الوعي.

واجهة بين والأحلام

يتجسد SomnoAI عمليًا عبر جهاز LucidMe PRO، وهو قناع نوم ذكي يعمل كواجهة مادية بين الذكاء الاصطناعي وعالم الأحلام. ويتميز الجهاز بقدرته على تتبع إشارات الدماغ الحيوية، بما في ذلك تخطيط الدماغ الكهربائي (EEG)، ما يتيح تحليل حالة النوم في الوقت الحقيقي، وليس بعد انتهاء الليل.

ويقدم LucidMe PRO أوضاعًا متعددة تساعد على تسريع الدخول في النوم، وتعزيز النوم العميق والمستمر، وتنظيم التوتر والاسترخاء، إضافة إلى دعم التأمل الموجّه باستخدام التغذية الراجعة الحيوية. كما يوفر منبهات استيقاظ لطيفة، وتحليلات لأنماط الشخير والتنفس، دون الإخلال بالتدفق الطبيعي للنوم.

آلية العمل

يعمل SomnoAI وLucidMe PRO كنظام متكامل يعتمد على الاستماع أولًا ثم الاستجابة. حيث تجمع المستشعرات بيانات دقيقة عن موجات الدماغ والتنفس والحركة، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليلها وفهم أنماط النوم الفردية، خاصة مراحل نوم حركة العين السريعة.

وبناءً على ذلك، يُدخل النظام محفزات ضوئية أو صوتية خفيفة، مصممة بعناية لتوجيه النوم وتعميق مراحله أو دعم الحلم الواعي أو الاستيقاظ الطبيعي، دون إحداث أي إزعاج.

تجربة ليلية أكثر وعيًا

مع هذا التكامل، يتحول النوم من تجربة عشوائية إلى حالة مقصودة. تصبح الأحلام أوضح وأكثر حيوية، ويزداد الوعي داخلها، بما يسمح بالتفاعل معها بدلًا من تلاشيها. ويتيح النظام تحقيق ذلك خلال مراحل النوم المختلفة، سواء أثناء الدخول في النوم أو خلال نوم REM أو حتى عند الاستيقاظ.

ما هو نوم حركة العين السريعة (REM)؟

يُعد نوم REM من أكثر الحالات الذهنية نشاطًا، حيث يظهر الدماغ أنماطًا تشبه اليقظة رغم سكون الجسد. وفي هذه المرحلة تحدث أكثر الأحلام وضوحًا وغنى بالصور والمشاعر والسرد.

ويلعب هذا النوع من النوم دورًا محوريًا في الإبداع وتنظيم المشاعر وتكامل الذاكرة، كما يُعد البوابة الطبيعية للحلم الواعي، حيث يصبح العقل أكثر مرونة وقدرة على إدراك ذاته داخل الحلم.

جمالية جديدة للنوم

تسعى REMspace إلى تقديم رؤية مختلفة للنوم، لا تقوم على الأرقام والمؤشرات، بل على الوعي والانسجام. فالنوم، وفق هذه الفلسفة، ليس مجرد حاجة بيولوجية، بل تجربة إنسانية جديرة بالاهتمام والتقدير.

ومن المقرر أن يتوفر LucidMe PRO بسعر 79.99 دولارًا، مع بدء الشحن في 2026، بينما سيبدأ الاشتراك في SomnoAI من 9.99 دولارات شهريًا.

وبدلًا من الوعود بنوم مثالي أو مؤشرات محسّنة، تقدم REMspace علاقة أعمق مع النوم نفسه، باعتباره مساحة للوعي والإبداع والتجدد، لا وقتًا ضائعًا.