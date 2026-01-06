تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

SomnoAI: ذكاء اصطناعي مصمم لليل

Lebanon 24
06-01-2026 | 12:12
A-
A+
Doc-P-1464704-639033236736960773.webp
Doc-P-1464704-639033236736960773.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

طورت شركة REMspace، المتخصصة في أبحاث النوم وعلوم الوعي، نظام SomnoAI، وهو ذكاء اصطناعي صُمم خصيصًا لفهم الإيقاعات الدقيقة للنوم والتعرّف على أكثر حالاته الذهنية قابلية للتفاعل.

ويعتمد SomnoAI على بيانات بحثية متقدمة تهدف إلى تحسين جودة النوم، والتنبؤ باضطرابات النوم، بل وحتى تمكين التحكم في الأحلام. وتُعد REMspace من الشركات الرائدة عالميًا في أبحاث نوم حركة العين السريعة (REM) والحلم الواعي ودراسات الوعي.

واجهة بين الذكاء الاصطناعي والأحلام

يتجسد SomnoAI عمليًا عبر جهاز LucidMe PRO، وهو قناع نوم ذكي يعمل كواجهة مادية بين الذكاء الاصطناعي وعالم الأحلام. ويتميز الجهاز بقدرته على تتبع إشارات الدماغ الحيوية، بما في ذلك تخطيط الدماغ الكهربائي (EEG)، ما يتيح تحليل حالة النوم في الوقت الحقيقي، وليس بعد انتهاء الليل.

ويقدم LucidMe PRO أوضاعًا متعددة تساعد على تسريع الدخول في النوم، وتعزيز النوم العميق والمستمر، وتنظيم التوتر والاسترخاء، إضافة إلى دعم التأمل الموجّه باستخدام التغذية الراجعة الحيوية. كما يوفر منبهات استيقاظ لطيفة، وتحليلات لأنماط الشخير والتنفس، دون الإخلال بالتدفق الطبيعي للنوم.

آلية العمل

يعمل SomnoAI وLucidMe PRO كنظام متكامل يعتمد على الاستماع أولًا ثم الاستجابة. حيث تجمع المستشعرات بيانات دقيقة عن موجات الدماغ والتنفس والحركة، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليلها وفهم أنماط النوم الفردية، خاصة مراحل نوم حركة العين السريعة.

وبناءً على ذلك، يُدخل النظام محفزات ضوئية أو صوتية خفيفة، مصممة بعناية لتوجيه النوم وتعميق مراحله أو دعم الحلم الواعي أو الاستيقاظ الطبيعي، دون إحداث أي إزعاج.

تجربة ليلية أكثر وعيًا

مع هذا التكامل، يتحول النوم من تجربة عشوائية إلى حالة مقصودة. تصبح الأحلام أوضح وأكثر حيوية، ويزداد الوعي داخلها، بما يسمح بالتفاعل معها بدلًا من تلاشيها. ويتيح النظام تحقيق ذلك خلال مراحل النوم المختلفة، سواء أثناء الدخول في النوم أو خلال نوم REM أو حتى عند الاستيقاظ.

ما هو نوم حركة العين السريعة (REM)؟

يُعد نوم REM من أكثر الحالات الذهنية نشاطًا، حيث يظهر الدماغ أنماطًا تشبه اليقظة رغم سكون الجسد. وفي هذه المرحلة تحدث أكثر الأحلام وضوحًا وغنى بالصور والمشاعر والسرد.

ويلعب هذا النوع من النوم دورًا محوريًا في الإبداع وتنظيم المشاعر وتكامل الذاكرة، كما يُعد البوابة الطبيعية للحلم الواعي، حيث يصبح العقل أكثر مرونة وقدرة على إدراك ذاته داخل الحلم.

جمالية جديدة للنوم

تسعى REMspace إلى تقديم رؤية مختلفة للنوم، لا تقوم على الأرقام والمؤشرات، بل على الوعي والانسجام. فالنوم، وفق هذه الفلسفة، ليس مجرد حاجة بيولوجية، بل تجربة إنسانية جديرة بالاهتمام والتقدير.

ومن المقرر أن يتوفر LucidMe PRO بسعر 79.99 دولارًا، مع بدء الشحن في مارس 2026، بينما سيبدأ الاشتراك في SomnoAI من 9.99 دولارات شهريًا.

وبدلًا من الوعود بنوم مثالي أو مؤشرات محسّنة، تقدم REMspace علاقة أعمق مع النوم نفسه، باعتباره مساحة للوعي والإبداع والتجدد، لا وقتًا ضائعًا.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تصميم جديد وقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة… ما الذي تخفيه أبل في آيفون 18؟
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أدوات ذكاء اصطناعي ناشئة قد تصبح أساسية في حياتنا عام 2026
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ميتا تطوّر نماذج ذكاء اصطناعي جديدة استعدادًا لإطلاقها في 2026
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
جوجل تطلق أعمق وكيل ذكاء اصطناعي بحثي
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

التحكم في

الإيقاع

الاشتر

أحلام

جمالي

العين

هنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:20 | 2026-01-06
Lebanon24
15:00 | 2026-01-06
Lebanon24
14:09 | 2026-01-06
Lebanon24
13:18 | 2026-01-06
Lebanon24
12:40 | 2026-01-06
Lebanon24
10:42 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24