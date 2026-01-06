تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

نظارات ذكية تحمي عينيك وتتكيف مع كل ضوء

Lebanon 24
06-01-2026 | 13:18
تتجه صناعة التكنولوجيا نحو تصميم نظارات ذكية مبتكرة، ويبرز في هذا المجال شركة Povec Optics التي جذبت الأنظار خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026.

وتمكنت الشركة من تطوير أول نظارات شمسية إلكتروكرومية في العالم، تُغير لون العدسات خلال ثانية واحدة لتتكيف مع تغير ظروف الإضاءة. وأطلقت على المنتج اسم Povec C1، والتي تناسب جميع الأنشطة الخارجية، من ركوب الدراجات الجبلية، إلى الجري الصباحي، وحتى التجديف على الماء.

النظارة توفر تحكمًا مباشرًا للمستخدم عبر شريط حساس للمس على جانب الإطار يمكن من خلاله تعديل درجة التعتيم بسهولة، سواء لإضاءة خفيفة في صباح غائم أو للحد الأقصى من الظلام تحت الشمس الساطعة.

تعتمد Povec C1 على تكنولوجيا الإلكتروكروميك المستخدمة سابقًا في المرايا الجانبية والأسقف الزجاجية في سيارات فاخرة مثل Audi E5 Sportback، لكن الشركة نجحت في تصغير هذه التقنية لتناسب إطار النظارة الأنيق.

كما تأتي العدسات مزودة بحماية UV400 وتقنية مقاومة الانعكاس، مع مواد مقاومة للصدمات اجتازت اختبار سقوط الكرة الفولاذية لضمان السلامة والمتانة أثناء الأنشطة الخارجية.

تم تصميم النظارة للراحة والتحمل، مع عمر بطارية يصل إلى 28 يومًا عند استخدام أربع ساعات يوميًا، وشحن عبر USB-C مع نظام ذكي للتشغيل والإيقاف تلقائيًا عند فتحها أو تخزينها. الإطار مقاوم للماء IP65 ومصنوع من مادة TR90 خفيفة الوزن، مع وسادات أنف قابلة للتبديل لتوفير ملاءمة مريحة طوال اليوم.

تستهدف Povec C1 الرياضيين والمغامرين الذين يواجهون تحديات الإضاءة المتغيرة، مثل دراجي الجبال الذين يتعرضون لتأثيرات ضوء الشمس المتقطعة بين الأشجار، حيث توفر النظارة القدرة على تعديل الرؤية دون الحاجة لتبديل النظارات أثناء الحركة.

من المقرر أن تصل Povec C1 إلى الأسواق في مايو 2026، بسعر يتراوح بين 250 و350 دولارًا، ما قد يجعلها خيارًا عمليًا لهواة الرياضة والمغامرة والتكنولوجيا على حد سواء.

