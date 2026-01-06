تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ألمانيا تطلق شراكة لتطوير أسلحة ليزر بحرية لمواجهة الطائرات المسيرة

Lebanon 24
06-01-2026 | 16:20
أعلنت شركتا الدفاع الألمانية Rheinmetall وMBDA Germany عن خطط لتأسيس شركة مشتركة في أوائل عام 2026 لتطوير وإنتاج أنظمة أسلحة الليزر البحرية، بهدف تزويد البحرية الألمانية (Deutsche Marine) بقدرة جديدة لمواجهة الطائرات المسيرة والتهديدات السريعة على المدى القصير.

وقالت الشركتان إن المشروع المشترك يعتمد على تعاون بدأ منذ عام 2019، ويأتي بعد اختبار ناجح لنموذج تجريبي لليزر البحري تم تركيبه على سفينة ألمانية وتشغيله تحت ظروف حقيقية لمدة عام كامل.

من المتوقع أن تركز الشركة الجديدة في البداية على تزويد البحرية بأنظمة أسلحة ليزر تشغيلية تكمل المدافع والصواريخ الموجهة القائمة حاليًا.

ليزر يمكنه استهداف جسم صغير من مسافات بعيدة

أوضحت الشركتان أن نظام الليزر مصمم للقضاء على الأهداف الجوية الصغيرة والسريعة على مسافات قصيرة جدًا، وهو أمر يكتسب أهمية مع تزايد استخدام الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية.

تمكن أسلحة الليزر من استهداف دقيق للغاية مع أضرار جانبية محدودة، مما يقلل الاعتماد على الذخيرة التقليدية.

وأوضحت الشركتان أن النموذج التجريبي أثبت فعاليته خلال تجارب بحرية واسعة، شملت أكثر من 100 تجربة تتبع وإطلاق على مجموعة من الأهداف. وقد تضمنت التجارب ما يعرف بـ “السماء الصافية”، حيث يتتبع الليزر الأهداف دون الاعتماد على التضاريس لتثبيت الشعاع.

كما أظهرت الاختبارات قدرة النظام على تتبع أهداف صغيرة جدًا من مسافات طويلة، بما في ذلك أشياء بحجم عملة يورو واحدة، مع قدرة على تركيز الطاقة بدقة على الهدف، مما يقلل من مخاطر تجاوز الهدف ويعزز السلامة التشغيلية، حتى في ظروف صعبة مثل حركة السفينة أو تدخلات الغلاف الجوي.

بعد التجارب البحرية التي استمرت عامًا، تم نقل النموذج التجريبي إلى مركز كفاءة الليزر في الخدمة الفنية العسكرية الألمانية للذخائر والأسلحة (WTD 91) في مدينة ميبن، لإجراء اختبارات إضافية على الأراضي، مع التركيز على الدفاع ضد الطائرات المسيرة.

برنامج البحرية الألمانية

قال رومان كونه، رئيس قسم الأسلحة والذخائر في Rheinmetall، إن المشروع المشترك يعكس فوائد التعاون الصناعي والتكنولوجي الوثيق داخل ألمانيا. وأوضح أن كل شركة ركزت على نقاط قوتها منذ البداية، مما أتاح تقديم منتج جاهز للقوات المسلحة الألمانية (Bundeswehr) في وقت قصير نسبيًا.

وأضاف أن أحد الأهداف الرئيسية للشراكة هو توطين التقنية، لضمان أن يبقى التطوير والإنتاج والدعم طويل الأمد في ألمانيا، بما يحافظ على الوظائف ويوسع القدرة الصناعية المحلية ويعزز السيادة الوطنية وأمن الإمدادات في أوقات الأزمات.

من جانبه، قال توماس غوتشيلد، الرئيس التنفيذي لشركة MBDA Germany، إن الشركة الجديدة ستضع معايير جديدة في تطوير وإنتاج أنظمة أسلحة الليزر العسكرية المصممة والمصنعة في ألمانيا، مؤكداً أن المشروع يستفيد من سنوات التعاون الطويلة ويهدف إلى إدخال النظام البحري الليزري المثبت بسرعة إلى السوق.

وأشارت الشركتان إلى أن النظام سيوفر طبقة إضافية للدفاع ضد الطائرات المسيرة مع تكيّف القوات البحرية مع التهديدات المتطورة في المجال البحري.

الألمانية

ألمانيا

الرئيسي

الطويل

التركي

القصير

الترك

روما

