سيمنس وإنفيديا تطلقان ذكاءً صناعيًا متطورًا للمصانع

أعلنت شركتا سيمنس وإنفيديا، في خلال فعاليات CES 2026، عن توسيع شراكتهما لتطوير ما أطلقا عليه نظام تشغيل الذكاء الصناعي الصناعي (Industrial AI Operating System)، وهو منصة تهدف إلى دمج عبر كامل دورة الحياة الصناعية، بدءًا من التصميم والهندسة والتصنيع وصولاً إلى العمليات وسلاسل الإمداد.

وقالت الشركتان إن المنصة ستتيح محاكاة التغييرات افتراضيًا، واختبار التحسينات في الوقت الفعلي، وترجمة النتائج مباشرة إلى خطوط الإنتاج، ما يسرع الابتكار ويقلل التكاليف والمخاطر ومدة التشغيل.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول موقع تصنيع متكيف بالكامل يعتمد على الذكاء الصناعي في عام 2026، في مصنع إلكترونيات سيمنس في إيرلانجن، .

وفي إطار الشراكة الموسعة، ستوفر إنفيديا البنية التحتية للذكاء الصناعي، ومكتبات المحاكاة، والنماذج والأطر، بينما ستقوم سيمنس بتوظيف مئات الخبراء في الذكاء الصناعي الصناعي جنبًا إلى جنب مع حلولها البرمجية والأجهزة.

وأكد رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس، أن هذا التعاون يمثل تحولًا في طريقة تصميم وتشغيل الأنظمة الفيزيائية. وقال: “معًا نبني نظام تشغيل الذكاء الصناعي الصناعي، معيدين تعريف الطريقة التي يُصمم ويُبنى ويُدار بها العالم المادي، لنوسع تطبيق الذكاء الصناعي ونحقق تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع.”

مصانع تتكيف ذاتيًا

يعتمد المشروع على فكرة المصانع التي تحلل باستمرار التوائم الرقمية الخاصة بها. باستخدام "الدماغ الاصطناعي" المدعوم بالأتمتة المعرفة بالبرمجيات، وبرمجيات العمليات الصناعية، ومكتبات NVIDIA Omniverse، يمكن للمصانع اختبار التغييرات عمليًا افتراضيًا قبل تطبيقها على أرض الواقع.

وأوضحت الشركتان أن هذه الطريقة تمكن من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر موثوقية من مرحلة التصميم المبكرة وحتى التنفيذ، مع رفع الإنتاجية وتقليل المخاطر. ومن المقرر توسيع هذه القدرات لتشمل قطاعات صناعية متعددة، ويجري تقييم التكنولوجيا حاليًا من قبل عملاء مثل Foxconn، HD Hyundai، KION Group، وPepsiCo.

تسريع المحاكاة عبر وحدات معالجة الرسوميات

أعلنت سيمنس عن تسريع كامل لمحاكاة أدواتها باستخدام وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، مع دعم مكتبات NVIDIA CUDA-X ونماذج الفيزياء القائمة على الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للمستخدمين تشغيل محاكاة أكبر وأكثر دقة بسرعة أعلى. وتعكف الشركتان أيضًا على تطوير نماذج محاكاة توليدية باستخدام NVIDIA PhysicsNeMo لإنشاء توائم رقمية مستقلة قادرة على التصميم الهندسي المستمر والتحسين الفوري.

وقال جينسن ، المؤسس والرئيس التنفيذي لإنفيديا: “أدى الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة المسرعة إلى ثورة صناعية جديدة، محولًا التوائم الرقمية من محاكاة سلبية إلى الذكاء الفعّال للعالم المادي.”

من الشرائح إلى المصانع

تمتد الشراكة أيضًا إلى تصميم البنية التحتية للذكاء الصناعي والشرائح الإلكترونية، حيث ستدمج سيمنس مكتبات CUDA-X وPhysicsNeMo وتسريع GPU عبر حلولها للتصميم الإلكتروني، بهدف تحقيق تسريع 2 إلى 10 أضعاف في عمليات التحقق والتخطيط وتحسين العمليات.

كما تعمل الشركتان على تطوير خطة معيارية قابلة للتكرار للمصانع الذكية المستقبلية، لتلبية متطلبات الحوسبة عالية الكثافة مع مراعاة الطاقة والتبريد والأتمتة، optimizing دورة حياة البنية التحتية للذكاء الصناعي من التخطيط إلى التشغيل.

وأشارت سيمنس إلى أن الذكاء الصناعي الصناعي يقترب أكثر من العمال، من خلال توسيع محفظة المساعدين الرقميين المدعومين بالذكاء الاصطناعي عبر التصميم والتصنيع والعمليات، والتعاون لإحضار الذكاء الصناعي إلى نظارات Meta Ray-Ban AI لتوفير إرشادات بدون استخدام اليدين، ومعلومات السلامة، وردود فعل فورية على خطوط الإنتاج.

وأكدت الشركتان أنهما ستقومان أولًا بتطبيق هذه التقنيات في عملياتهما الداخلية قبل تعميمها على الصناعات الأخرى، بهدف إثبات جدوى الذكاء الصناعي الصناعي على نطاق واسع.