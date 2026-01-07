تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

ما هي أقوى 5 هواتف في العام 2026؟

Lebanon 24
07-01-2026 | 00:52
مع الأيام الأولى من عام 2026، تتجه أنظار المهتمين بالتكنولوجيا إلى موجة جديدة من الهواتف الذكية المرتقبة، والتي يُتوقع أن تحمل مزيجاً من التقنيات الحديثة، في وقت تشير فيه تسريبات إلى تغيّر استراتيجيات الإطلاق لدى كبرى الشركات، وعلى رأسها آبل وسامسونغ.

ورغم أن بعض الهواتف لا تشهد تحولات جذرية من عام إلى آخر، فإن الطرازات التي تكسر هذا النسق المعتاد غالباً ما تفرض نفسها على المشهد.

ويبدو أن عام 2026 مرشح ليكون أحد هذه الأعوام، خاصة مع الحديث عن أول هاتف آيفون قابل للطي، إلى جانب تحسينات كبيرة في المعالجات والكاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

فيما يلي أبرز خمسة هواتف ذكية يُنتظر إطلاقها خلال عام 2026، وفقاً لموقع "توماس جايد".

آيفون 18 برو – أيلول 2026


رغم التكهنات بتأجيل إطلاق النسخة الأساسية من آيفون 18 إلى عام 2027، تشير التوقعات إلى أن آبل ستحافظ على موعدها الخريفي لإطلاق هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

وبحسب التسريبات، قد لا يشهد التصميم الخارجي تغييرات كبيرة مقارنة بسابقه، بعد التحول الملحوظ الذي رافق آيفون 17 برو، إلا أن التحديثات الأهم قد تطال العتاد الداخلي. ومن أبرزها احتمال اعتماد كاميرا رئيسية بفتحة عدسة متغيرة، تتيح التحكم في كمية الضوء أثناء التصوير.

كما يُنتظر أن يعمل الهاتف بمعالج A20 Pro الجديد، المصنّع بتقنية 2 نانومتر، مقارنة بمعالج A19 Pro بتقنية 3 نانومتر، ما يعني قفزة في الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة. وعلى صعيد البرمجيات، يُرجّح أن يستفيد الهاتف من نسخة مطورة من المساعد الصوتي "سيري" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمقرر طرحه ضمن تحديث iOS 26.

آيفون فولد – أيلول 2026


بعد سنوات من الترقب، قد تدخل آبل رسمياً سوق الهواتف القابلة للطي عبر iPhone Fold، في خطوة يُتوقع أن تُحدث صدى واسعاً في السوق.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف قد يأتي بشاشة داخلية بقياس 7.8 بوصة، وأخرى خارجية بقياس 5.5 بوصة، مع تركيز خاص على تقليل أو إلغاء "ثنية" الشاشة، وهي مشكلة لطالما واجهت هذا النوع من الأجهزة. كما يُتوقع أن يعتمد الهاتف على معالج A20 Pro نفسه المستخدم في آيفون 18 برو.

ومن بين أكثر النقاط إثارة للجدل، الحديث عن كاميرا مدمجة أسفل الشاشة، رغم الانتقادات التي طالت هذه التقنية في هواتف أخرى، أما السعر، فيُرجح أن يتراوح بين 2000 و2500 دولار، ما يضع آبل أمام تحدي تبرير هذا السعر في ظل منافسة قوية من أجهزة مثل Galaxy Z Fold.

سامسونغ غالاكسي S26 ألترا 

تستعد سامسونغ لإطلاق جيل جديد من سلسلة Galaxy S، ويُتوقع أن يتصدر Galaxy S26 Ultra المشهد بوصفه الطراز الأكثر تطوراً.

وبحسب التسريبات، سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، في حين قد تعتمد النسخ الأخرى على معالج Exynos 2600. كما يُرجح أن يحصل الهاتف على تحسينات ملحوظة في قدرات التصوير، تشمل فتحة عدسة أكبر للتصوير في الإضاءة المنخفضة، إلى جانب تطوير عدسة التقريب البصري 3x.

وتشير تقارير أيضاً إلى احتمال إضافة ميزات ذكاء اصطناعي حصرية لطراز "ألترا"، أما موعد الإطلاق، فقد يتأخر عن المعتاد، إذ ترجّح التسريبات أن يتم الإعلان عنه في أواخر فبراير، على أن يتوفر في الأسواق خلال مارس.

غوغل بيكسل 11 – آب 2026


رغم أن هواتف غوغل لا تنافس آبل وسامسونغ من حيث المبيعات، فإن سلسلة "بيكسل" تواصل تعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تأتي سلسلة Pixel 11 بالخيارات نفسها غير القابلة للطي التي طُرحت في الجيل السابق، مع اعتماد معالج Tensor G6 الجديد، المصنّع بتقنية 2 نانومتر، ما يضع هواتف غوغل على قدم المساواة تقنياً مع أبرز المنافسين.

كما تتحدث التسريبات عن تحسينات كبيرة في تقنيات التصوير، تشمل تطوير وضع "الضبابية السينمائية" بدعم تصوير فيديو بدقة 4K، إلى جانب ميزات متقدمة للتصوير في الإضاءة شديدة الانخفاض، يُرجح أن تتم معالجتها مباشرة على الجهاز.

غالاكسي Z فولد 8 – صيف 2026


قبل أن تدخل آبل رسمياً سوق الهواتف القابلة للطي، تستعد سامسونغ للكشف عن Galaxy Z Fold 8، والذي تشير التسريبات إلى أنه سيحمل تحسينات ملحوظة على مستوى التصميم والوزن.

ومن المتوقع أن تأتي الشاشة الرئيسية بثنية أقل وضوحاً، مع تصميم أكثر اتساعاً واستطالة، إضافة إلى تحسين عمر البطارية، وهو أحد أبرز التحديات التي تواجه الهواتف القابلة للطي. كما تشير تقارير كورية إلى أن الهاتف قد يكون أخف وزناً من سابقه، في إطار سعي سامسونغ لتعزيز سهولة الحمل والاستخدام.

إصدارات أخرى مرتقبة
إلى جانب هذه الهواتف الخمسة، تشير تسريبات إلى أجهزة أخرى قد ترى النور خلال 2026، من بينها نسخة أخف من Galaxy Z Flip، وأجيال جديدة من هواتف موتورولا القابلة للطي. كما يُتوقع أن تطلق آبل وغوغل هواتف متوسطة السعر قبل منتصف العام، قد تحظى باهتمام متزايد في ظل الحديث عن ارتفاع أسعار الهواتف الرائدة.
