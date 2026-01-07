تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

بعد نجاح 16e… أبل تراهن على آيفون 17e في الربع الأول من العام

Lebanon 24
07-01-2026 | 02:47
تواصل أبل العمل على تطوير هاتف آيفون 17e بوصفه النسخة الاقتصادية من سلسلة آيفون 17، في وقت تشير فيه تسريبات جديدة إلى أن موعد طرحه قد يتزامن مع توقيت إطلاق آيفون 16e العام الماضي.

وبحسب معلومات نُشرت على منصة ويبو الصينية، يُفترض أن يدخل آيفون 17e مرحلة الإنتاج بعد فترة قصيرة من اختتام معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، المقرر أن تنتهي فعالياته يوم الجمعة. وتشير المعطيات إلى أن أبل تستعد لبدء الإنتاج الضخم خلال أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى، وفق ما نقله موقع 9to5Mac المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ورغم أن طرازات الفئة الاقتصادية لا تُصنّف عادةً ضمن الأكثر مبيعًا لدى أبل، إلا أن دورة الإنتاج للطرازات الرائدة تستغرق غالبًا ما بين أربعة وستة أسابيع. وفي حال التزم آيفون 17e بالجدول الزمني نفسه، فإن انطلاق التصنيع في منتصف كانون الثاني قد يفتح الباب أمام إطلاقه في أواخر شباط.

ويتقاطع هذا التوقيت مع إطلاق آيفون 16e العام الماضي، الذي جرى شحنه في 28 شباط بعد الكشف عنه في وقت مبكر من الشهر نفسه.

أما على مستوى المواصفات، فتشير التوقعات إلى أن آيفون 17e سيأتي بشاشة قياسها 6.1 بوصة مزوّدة بميزة "الجزيرة الديناميكية"، ويعمل بشريحة A19، مع دعم تقنية MagSafe وميزة الكاميرا الأمامية Center Stage الموجودة في آيفون 17، إضافة إلى حواف أنحف مقارنة بآيفون 16e.
8 دول أعضاء في "أوبك+" يؤكدون تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصلاحات اقتصادية واسعة… مصر تسجّل نمواً أسرع من المتوقع في الربع الأول
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تقارير: آبل تواجه أسوأ عام في مبيعات هواتف iPhone 16e وiPhone Air
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"آبل" تزيل هذه الميزة من هواتف "آيفون 17 Pro"
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

معرض الإلكترونيات الاستهلاكية

أخبار التكنولوجيا

معرض الإلكترونيات

الكشف عن

الجزيرة

الصينية

الزمني

جزيرة

Lebanon24
05:16 | 2026-01-07
Lebanon24
04:25 | 2026-01-07
Lebanon24
00:52 | 2026-01-07
Lebanon24
23:00 | 2026-01-06
Lebanon24
16:20 | 2026-01-06
Lebanon24
15:00 | 2026-01-06
