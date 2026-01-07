بعد نجاح 16e… أبل تراهن على آيفون 17e في الربع الأول من العام

تواصل أبل العمل على تطوير هاتف آيفون 17e بوصفه النسخة الاقتصادية من سلسلة آيفون 17، في وقت تشير فيه تسريبات جديدة إلى أن موعد طرحه قد يتزامن مع توقيت إطلاق آيفون 16e العام الماضي.



وبحسب معلومات نُشرت على منصة ويبو ، يُفترض أن يدخل آيفون 17e مرحلة الإنتاج بعد فترة قصيرة من اختتام ، المقرر أن تنتهي فعالياته يوم الجمعة. وتشير المعطيات إلى أن أبل تستعد لبدء الإنتاج الضخم خلال أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى، وفق ما نقله موقع 9to5Mac المتخصص في .



ورغم أن طرازات الفئة الاقتصادية لا تُصنّف عادةً ضمن الأكثر مبيعًا لدى أبل، إلا أن دورة الإنتاج للطرازات الرائدة تستغرق غالبًا ما بين أربعة وستة أسابيع. وفي حال التزم آيفون 17e بالجدول نفسه، فإن انطلاق التصنيع في منتصف كانون الثاني قد يفتح الباب أمام إطلاقه في أواخر شباط.



ويتقاطع هذا التوقيت مع إطلاق آيفون 16e العام الماضي، الذي جرى شحنه في 28 شباط بعد الكشف عنه في وقت مبكر من الشهر نفسه.



أما على مستوى المواصفات، فتشير التوقعات إلى أن آيفون 17e سيأتي بشاشة قياسها 6.1 بوصة مزوّدة بميزة " الديناميكية"، ويعمل بشريحة A19، مع دعم تقنية MagSafe وميزة الكاميرا الأمامية Center Stage الموجودة في آيفون 17، إضافة إلى حواف أنحف مقارنة بآيفون 16e.

